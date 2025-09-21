En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Sauce Viejo reemplaza a Rosario por el cierre temporal de su aeropuerto

La pista del aeropuerto rosarino estará inactiva hasta el 29 de diciembre por obras.

21/09/2025 | 16:42Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La entrada al Aeropuerto de Sauce Viejo

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo comenzó este fin de semana a operar vuelos que habitualmente partían desde el Aeropuerto Internacional de Rosario, cerrado desde el 20 de septiembre por obras de mantenimiento que se extenderán hasta el 29 de diciembre.

La primera salida, con destino a Salta, se realizó este sábado con alta ocupación. Además, este domingo está prevista la partida de vuelos hacia Puerto Iguazú. Durante el período de cierre en Rosario, la estación de Sauce Viejo será la alternativa para la continuidad de la conectividad aérea en la región.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la medida asegura la vinculación con otros puntos del país y forma parte de una política provincial de fortalecimiento de la conectividad. A su vez, autoridades provinciales de turismo y transporte participaron de actividades en la aeroestación con el objetivo de posicionar a Sauce Viejo como puerta de entrada a la provincia.

La decisión, coordinada con Aerolíneas Argentinas, busca garantizar que pasajeros y empresas cuenten con servicios regulares durante el cierre del aeropuerto de Rosario. Desde el Gobierno de Santa Fe señalaron que trabajan para que las nuevas rutas hacia Salta e Iguazú puedan sostenerse en la programación futura de Sauce Viejo.

Lectura rápida

¿Qué aeropuerto comenzó a operar vuelos?
El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo comenzó a operar vuelos que partían desde el Aeropuerto Internacional de Rosario.

¿Quién destacó la importancia de esta medida?
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la vinculación con otros puntos del país.

¿Cuándo se cerró el aeropuerto de Rosario?
El Aeropuerto Internacional de Rosario se cerró el 20 de septiembre y permanecerá cerrado hasta el 29 de diciembre.

¿A qué destinos se están realizando vuelos desde Sauce Viejo?
Se están realizando vuelos hacia Salta y Puerto Iguazú.

¿Por qué se tomó la decisión de operar desde Sauce Viejo?
La decisión busca garantizar servicios regulares durante el cierre del aeropuerto de Rosario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho