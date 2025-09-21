Sauce Viejo reemplaza a Rosario por el cierre temporal de su aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo comenzó este fin de semana a operar vuelos que habitualmente partían desde el Aeropuerto Internacional de Rosario, cerrado desde el 20 de septiembre por obras de mantenimiento que se extenderán hasta el 29 de diciembre.

La primera salida, con destino a Salta, se realizó este sábado con alta ocupación. Además, este domingo está prevista la partida de vuelos hacia Puerto Iguazú. Durante el período de cierre en Rosario, la estación de Sauce Viejo será la alternativa para la continuidad de la conectividad aérea en la región.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la medida asegura la vinculación con otros puntos del país y forma parte de una política provincial de fortalecimiento de la conectividad. A su vez, autoridades provinciales de turismo y transporte participaron de actividades en la aeroestación con el objetivo de posicionar a Sauce Viejo como puerta de entrada a la provincia.

La decisión, coordinada con Aerolíneas Argentinas, busca garantizar que pasajeros y empresas cuenten con servicios regulares durante el cierre del aeropuerto de Rosario. Desde el Gobierno de Santa Fe señalaron que trabajan para que las nuevas rutas hacia Salta e Iguazú puedan sostenerse en la programación futura de Sauce Viejo.