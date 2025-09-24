Qué dice la ciencia sobre la relación entre el paracetamol y el autismo

El presidente Donald Trump generó polémica al decir que Estados Unidos habría encontrado relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo.

"Recomiendan enfáticamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario", como para tratar la fiebre, "si no puedes resistirlo", dijo Trump.

El número de personas diagnosticadas con autismo en Estados Unidos aumentó durante décadas y aproximadamente uno de cada 36 niños fue identificado con un trastorno del espectro autista en 2020.

Qué dice la ciencia sobre la relación que hace Trump entre el paracetamol y el autismo

Rubín Jure, neurólogo Infantil, especializado en Trastornos del Neurodesarrollo habló en Cadena 3 y señaló que "no hay evidencia científica que una al paracetamol con el autismo".

La afirmación de Trump se basa en una revisión de cinco estudios, que mostraron una leve posibilidad de incremento de autismo en mujeres embarazadas que consumieron el medicamento. Sin embargo, estudios más amplios realizados en Suecia y Japón demuestran lo contrario.

Este medicamento es uno de los pocos que las mujeres embarazadas pueden tomar durante un curso de fiebre.

"Está demostrado que no hay relación entre el paracetamol y el autismo", detalló.

Jure señaló que "el ministro de salud de Trump tiene un sesgo de pensar que el autismo se ha transformado en una epidemia" y que busca causas ambientales, lo cual es criticado por apuntar a factores infundados.

El neurólogo enfatizó la gravedad de las afirmaciones de Trump, que pueden propagar la idea errónea de que las vacunas causan autismo. "Desgraciadamente, quedó instalado en la gente que las vacunas provocan autismo, y algunos son fanáticos y dicen que no van a vacunar a sus hijos", sostuvo.

Informe de Alejandro Bustos.