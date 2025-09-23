FOTO: Persecución y detención de un delincuente por una “entradera” en Morón

Un delincuente fue detenido en la autopista del Oeste tras una persecución que concluyó con un choque contra el guardarraíl. Al sujeto se lo acusa de minutos antes robar bajo la modalidad de entradera en la localidad bonaerense de Morón.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, perteneciente a la Comisaría 6ta. de Morón, aprehendió a un joven, de 28 años, acusado de un robo agravado bajo la modalidad entradera.

Conforme a la información enviada a la agencia Noticias Argentinas, el hecho tuvo lugar en un domicilio de la calle Ing. Brian y un llamado al 911 por la activación de una alarma conllevó a la realización del operativo.

Al arribar, los efectivos observaron un auto Chevrolet Cruze blanco sin patente colocada, con un hombre a bordo, que al advertir la presencia policial se dio a la fuga a gran velocidad.

Se inició así una persecución que continuó por la autopista del Oeste, en sentido a provincia, que finalizó a la altura del km 42, en jurisdicción de Moreno, cuando el vehículo colisionó contra el guardarrail.

Esto permitió que en el lugar se concrete la aprehensión de H.R.M. (28), domiciliado en Ramos Mejía, quien viajaba solo en el rodado.

“En el interior del vehículo se incautó un manojo de llaves pertenecientes a la víctima, una señora de 76 años, quien se encontraba en su domicilio”, detallaron.

Al inspeccionar la vivienda, se constató una ventana violentada y se secuestró una mochila con herramientas varias, entre ellas moladoras, criquet, entre otras.

La investigación se encuentra en curso para dar con el resto de los implicados. La UFI N°3 de Morón dispuso la aprehensión del que intentó fugar y las diligencias de rigor.