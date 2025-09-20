FOTO: Nuevo secuestro de hojas de coca contrabandeadas en la frontera

Efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo realizaron un procedimiento que terminó con el secuestro de un cargamento ilegal.

Este jueves, los uniformados detuvieron la marcha de un camión, perteneciente a una empresa de encomiendas, que accedía a nuestra provincia desde la vecina Salta y, tras inspeccionar la documentación y el acoplado del mismo, detectaron bultos que contenían un total de 10 kilos de hojas de coca, de origen extranjero, que eran transportados sin el correspondiente aval impositivo que justifique su ingreso.

Ya que el hecho constituía una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, los policías procedieron al inmediato decomiso de lo hallado, según lo dispuesto por el Juzgado Federal y la Dirección General de Aduanas.