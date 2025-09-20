Nuevo secuestro de hojas de coca contrabandeadas en la frontera
La intervención policial tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, en el marco del Operativo Lapacho.
20/09/2025 | 14:34Redacción Cadena 3
FOTO: Nuevo secuestro de hojas de coca contrabandeadas en la frontera
Efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo realizaron un procedimiento que terminó con el secuestro de un cargamento ilegal.
Este jueves, los uniformados detuvieron la marcha de un camión, perteneciente a una empresa de encomiendas, que accedía a nuestra provincia desde la vecina Salta y, tras inspeccionar la documentación y el acoplado del mismo, detectaron bultos que contenían un total de 10 kilos de hojas de coca, de origen extranjero, que eran transportados sin el correspondiente aval impositivo que justifique su ingreso.
Ya que el hecho constituía una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, los policías procedieron al inmediato decomiso de lo hallado, según lo dispuesto por el Juzgado Federal y la Dirección General de Aduanas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la frontera? Efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo secuestraron 10 kilos de hojas de coca.
¿Quién llevó a cabo la intervención? La acción fue realizada por uniformados del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo.
¿Cuándo se realizó el procedimiento? La intervención policial ocurrió este jueves, 20 de septiembre de 2025.
¿Dónde se produjo el hecho? El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional 9, en la frontera con Salta.
¿Por qué se confiscó el cargamento? Se secuestró por falta de aval impositivo, constituyendo una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
[Fuente: Noticias Argentinas]