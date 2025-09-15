Murió un chico de 13 años tras descompensarse en una clase de educación física
El trágico hecho ocurrió en el Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, este lunes por la tarde.
15/09/2025 | 16:37Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Carlos Paz. (Foto:Carlos Paz vivo)
Un adolescente estudiante de la escuela Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, falleció este lunes por la tarde tras descompensarse en una clase de educación física.
El trágico suceso ocurrió en la plaza lindera del establecimiento ubicado en Villa Domínguez.
El joven de 13 años se encontraba junto a sus compañeros de clase en educación física, donde se habría descompensado, según indicó el profesor que se encontraba a cargo.
Al joven se le realizaron maniobras de RCP en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Sayago donde se constató su fallecimiento.
El adolescente sería alumno de segundo año de la escuela.
Informe de Abelardo Fonseca.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el adolescente? Un joven de 13 años falleció tras descompensarse en una clase de educación física.
¿Quién era el adolescente? Era estudiante de segundo año de la escuela Ipem Arturo Illia.
¿Cuándo sucedió el incidente? El trágico suceso ocurrió este lunes por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la plaza lindera al establecimiento educativo en Villa Domínguez.
¿Cómo se intentó salvarlo? Se le realizaron maniobras de RCP y fue trasladado al Hospital Sayago, donde se constató su fallecimiento.