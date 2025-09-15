En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Murió un chico de 13 años tras descompensarse en una clase de educación física

El trágico hecho ocurrió en el Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, este lunes por la tarde. 

15/09/2025 | 16:37Redacción Cadena 3

FOTO: Tragedia en Carlos Paz. (Foto:Carlos Paz vivo)

  1.

    Audio. Murió un chico de 13 años tras descompensarse en una clase de educación física

    Viva la Radio

    Episodios

Un adolescente estudiante de la escuela Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, falleció este lunes por la tarde tras descompensarse en una clase de educación física.

El trágico suceso ocurrió en la plaza lindera del establecimiento ubicado en Villa Domínguez.

El joven de 13 años se encontraba junto a sus compañeros de clase en educación física, donde se habría descompensado, según indicó el profesor que se encontraba a cargo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al joven se le realizaron maniobras de RCP en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Sayago donde se constató su fallecimiento.

El adolescente sería alumno de segundo año de la escuela.

Informe de Abelardo Fonseca. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el adolescente? Un joven de 13 años falleció tras descompensarse en una clase de educación física.

¿Quién era el adolescente? Era estudiante de segundo año de la escuela Ipem Arturo Illia.

¿Cuándo sucedió el incidente? El trágico suceso ocurrió este lunes por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la plaza lindera al establecimiento educativo en Villa Domínguez.

¿Cómo se intentó salvarlo? Se le realizaron maniobras de RCP y fue trasladado al Hospital Sayago, donde se constató su fallecimiento.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho