Murió un chico de 13 años tras descompensarse en una clase de educación física

Un adolescente estudiante de la escuela Ipem Arturo Illia, de Villa Carlos Paz, falleció este lunes por la tarde tras descompensarse en una clase de educación física.

El trágico suceso ocurrió en la plaza lindera del establecimiento ubicado en Villa Domínguez.

El joven de 13 años se encontraba junto a sus compañeros de clase en educación física, donde se habría descompensado, según indicó el profesor que se encontraba a cargo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al joven se le realizaron maniobras de RCP en el lugar y luego fue trasladado al Hospital Sayago donde se constató su fallecimiento.

El adolescente sería alumno de segundo año de la escuela.

Informe de Abelardo Fonseca.