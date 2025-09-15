Murió a los 39 años Germán Torres: ¿qué le pasó?

El mundo de la gastronomía argentina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Germán Torres, sucedido este domingo a las 5 de la mañana.

El panadero, de 39 años, murió luego de una larga enfermedad cuya especificidad no fue revelada.

Torres fue un verdadero referente del pan artesanal, reconocido por introducir el pan de masa madre en la escena local y dejar una huella imborrable en el ámbito culinario del país.

El impacto de Germán Torres en la panadería local va mucho más allá de sus creaciones. Se le atribuye haber transformado la forma en que se concebía y consumía el pan en Argentina.

Su dedicación y visión inspiraron a muchos panaderos a explorar nuevas técnicas y a valorar la calidad de los ingredientes.

Una vida de pasión por la gastronomía

Nacido en 1985, Torres inició su carrera profesional en el mundo de la publicidad, donde incluso fue premiado en el festival de Cannes.

Sin embargo, su verdadera vocación lo llevó a dejar la publicidad para dedicarse por completo a la gastronomía.

A lo largo de su trayectoria, dejó su huella en varias cocinas de renombre, como Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro.

En 2016, revolucionó el concepto de panadería en Argentina con la fundación de Salvaje Bakery, que introdujo el pan de masa madre y marcó tendencia en el mercado local.

Más tarde, junto al chef Christian Petersen, abrió La Valiente.

Además de su labor en los hornos, Torres compartió sus conocimientos en sus libros "Pan de garage" (2019) y "Pan de campo" (2022), obras que se han convertido en una referencia para profesionales y aficionados de la panadería.

La emotiva despedida en redes sociales

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida de destacadas figuras de la gastronomía argentina.

El chef Fernando Trocca le escribió: "Descansá en paz Germán".

El chef de Mishiguene, Tomás Kalika, lo describió como "se nos fue un gran tipo y un panadero de alma".

Narda Lepes compartió una foto de panes levando con la palabra "Descansá".

A su vez, el restaurante La Valiente publicó un emotivo comunicado en el que anunció el cierre por duelo y prometió mantener vivo el legado de Torres.

El comunicado de La Valiente decía: "Estimado Germán, con mucho amor, un valiente... el valiente. Con mucha tristeza nos toca despedirte. Sin embargo, tu presencia nos acompañará para siempre. Vamos a mantener el pan que nos enseñaste, las medialunas al color que te gustan y los rolls de canela que te hacía tu abuela. Vamos a continuar por el camino en el que nos embarcamos y lograr este sueño que tuvimos juntos. San Isidro es pausa, es cierto Ger y en La Valiente, más que nunca, no va a faltar momento para recordarte, con buena música y buen pan. Te queremos".