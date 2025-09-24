Mataron de una puñalada a un joven de 17 años en Rosario
Antes de morir, la víctima aseguró que lo habían atacado por la espalda. Sucedió en Carriego y las vías, en barrio Ludueña.
24/09/2025 | 07:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nuevo homicidio en Rosario (imagen: archivo).
Un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada en la zona de Carriego y las vías, en el barrio Ludueña de la zona noroeste de Rosario.
La víctima fue atacada a las 21, aproximadamente, y dijo que lo acuchillaron por la espalda.
/Inicio Código Embebido/
Preso de alto riesgo. Narcotráfico: la Corte dejó firme una condena de 15 años contra Lindor Alvarado
El narco -uno de los de mayor influencia en el territorio rosarino-, ya con prisión perpetua por homicidio, seguirá en máxima seguridad.
/Fin Código Embebido/
Ingresó a la guardia del Hospital Centenario junto a otra persona y allí murió cerca de la medianoche.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada.
¿Quién es la víctima? Un joven de 17 años que fue atacado en el barrio Ludueña.
¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió alrededor de las 21 horas.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Carriego y las vías, en el barrio Ludueña de Rosario.
¿Cómo fue el ataque? La víctima fue acuchillada por la espalda.
¿Por qué es relevante? El joven ingresó al Hospital Centenario y murió cerca de la medianoche.