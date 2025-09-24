Mataron de una puñalada a un joven de 17 años en Rosario

Un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada en la zona de Carriego y las vías, en el barrio Ludueña de la zona noroeste de Rosario.

La víctima fue atacada a las 21, aproximadamente, y dijo que lo acuchillaron por la espalda.

Ingresó a la guardia del Hospital Centenario junto a otra persona y allí murió cerca de la medianoche.