Narcotráfico: la Corte dejó firme una condena de 15 años contra Lindor Alvarado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a 15 años de prisión contra Esteban Lindor Alvarado, jefe narco rosarino que había intentado fugarse en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, por organizar el transporte de casi 500 kilos de marihuana incautados en 2017 en Río Negro.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó tres recursos de la defensa de Alvarado, entre ellos el pedido de flexibilizar el régimen de visitas y cuestionar el sistema especial de detención para internos considerados de “alto riesgo” dispuesto por el Ministerio de Seguridad en 2024.

La investigación judicial había probado que, aun detenido, el líder criminal continuaba dirigiendo operaciones ilícitas desde prisión, entre ellas el envío de drogas al sur del país con complicidad policial.

El Tribunal Oral Federal de General Roca lo había condenado en 2019, sentencia que fue confirmada por Casación en septiembre de 2023 y quedó ahora definitivamente firme.

Alvarado, que ya cumple una pena de prisión perpetua por homicidio dictada por la justicia santafesina, seguirá alojado en el módulo de máxima seguridad del penal de Ezeiza bajo estrictas medidas para evitar fugas y contactos indebidos.