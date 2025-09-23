En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Racing vs. Vélez

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Narcotráfico: la Corte dejó firme una condena de 15 años contra Lindor Alvarado

El narco -uno de los de mayor influencia en el territorio rosarino-, ya con prisión perpetua por homicidio, seguirá en máxima seguridad.    

23/09/2025 | 17:15Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Casación reafirmó condena de 15 años de prisión al “capo narco” Esteban Alvarado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a 15 años de prisión contra Esteban Lindor Alvarado, jefe narco rosarino que había intentado fugarse en helicóptero de la cárcel de Ezeiza, por organizar el transporte de casi 500 kilos de marihuana incautados en 2017 en Río Negro.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó tres recursos de la defensa de Alvarado, entre ellos el pedido de flexibilizar el régimen de visitas y cuestionar el sistema especial de detención para internos considerados de “alto riesgo” dispuesto por el Ministerio de Seguridad en 2024.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación judicial había probado que, aun detenido, el líder criminal continuaba dirigiendo operaciones ilícitas desde prisión, entre ellas el envío de drogas al sur del país con complicidad policial. 

El Tribunal Oral Federal de General Roca lo había condenado en 2019, sentencia que fue confirmada por Casación en septiembre de 2023 y quedó ahora definitivamente firme.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alvarado, que ya cumple una pena de prisión perpetua por homicidio dictada por la justicia santafesina, seguirá alojado en el módulo de máxima seguridad del penal de Ezeiza bajo estrictas medidas para evitar fugas y contactos indebidos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho