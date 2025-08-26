En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Esteban Alvarado podría estar 20 años más en prisión por una balacera en un taller de Rosario

También fueron acusados César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero, señalados como los encargados de extorsionar al dueño del taller.

26/08/2025 | 11:57Redacción Cadena 3

FOTO: Esteban Alvarado podría estar 20 años más en prisión por una balacera en un taller de Rosario

El narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso en Ezeiza con una condena a perpetua, comenzó a ser juzgado en Rosario como presunto instigador de una balacera ocurrida en mayo de 2022 en un taller de chapería y pintura ubicado en Bolivia al 2300, por el cual la fiscal Marisol Fabbro pidió 20 años de prisión en su contra.

Según la información que trascendió en Rosario3, el ataque se produjo el 11 de mayo de 2022, cuando dos gatilleros ingresaron al local y abrieron fuego al grito de “venimos de parte de Alvarado”.

El dueño del taller recibió un disparo en la rodilla y un cliente sufrió una herida en el abdomen, aunque ambos sobrevivieron.

Según la acusación, el objetivo de Alvarado era quedarse con el galpón para que su organización lo utilizará como depósito de vehículos. Después de la balacera, el tallerista entregó la llave del lugar y el espacio pasó a ser ocupado por allegados a la banda.

En este caso, también fueron acusados César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero, señalados como los encargados de extorsionar al dueño del taller antes de los disparos. Para ellos, la fiscalía solicitó penas de 18 años de cárcel.

Finalmente, el juicio se desarrolla ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Paola Aguirre y Hebe Marcogliese.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado en el juicio? El acusado es Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante actualmente preso.

¿Qué delito se le imputa? Se le imputa ser el instigador de una balacera ocurrida en un taller en Rosario.

¿Cuándo sucedió la balacera? La balacera ocurrió el 11 de mayo de 2022.

¿Qué resultaron las víctimas? El dueño del taller recibió un disparo en la rodilla y un cliente sufrió una herida en el abdomen.

¿Qué pena solicitó la fiscalía? La fiscalía solicitó 20 años de prisión para Alvarado y 18 años para los otros acusados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho