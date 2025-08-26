FOTO: Esteban Alvarado podría estar 20 años más en prisión por una balacera en un taller de Rosario

El narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso en Ezeiza con una condena a perpetua, comenzó a ser juzgado en Rosario como presunto instigador de una balacera ocurrida en mayo de 2022 en un taller de chapería y pintura ubicado en Bolivia al 2300, por el cual la fiscal Marisol Fabbro pidió 20 años de prisión en su contra.

Según la información que trascendió en Rosario3, el ataque se produjo el 11 de mayo de 2022, cuando dos gatilleros ingresaron al local y abrieron fuego al grito de “venimos de parte de Alvarado”.

El dueño del taller recibió un disparo en la rodilla y un cliente sufrió una herida en el abdomen, aunque ambos sobrevivieron.

Según la acusación, el objetivo de Alvarado era quedarse con el galpón para que su organización lo utilizará como depósito de vehículos. Después de la balacera, el tallerista entregó la llave del lugar y el espacio pasó a ser ocupado por allegados a la banda.

En este caso, también fueron acusados César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamil Clavero, señalados como los encargados de extorsionar al dueño del taller antes de los disparos. Para ellos, la fiscalía solicitó penas de 18 años de cárcel.

Finalmente, el juicio se desarrolla ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Paola Aguirre y Hebe Marcogliese.