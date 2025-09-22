FOTO: Detienen a Rodrigo Ortigala, ex miembro del clan Alvarado y vinculado a Los Monos

La Policía de Santa Fe, a través de la Unidad Especial de Asuntos Internos y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), detuvo este lunes a dos hombres en el marco de tres allanamientos realizados en las ciudades de Rosario y Roldán, en una causa por extorsión que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Entre los detenidos aparece Rodrigo Ortigala, quien al igual que su hermana Mariana perteneció a la organización narcocriminal de Esteban Alvarado; y que tras testificar en juicio en su contra, pasó a la banda de Los Monos.

Los allanamientos de este lunes se llevaron adelante en dos domicilios de la ciudad de Rosario (Eva Perón al 4900 y México al 1400); y en uno restante en la localidad de Roldán (Bulevar de la Fe al 1100).

Efectivos policiales a cargo de la medida procedieron a la detención de Rodrigo Ortigala y de otro hombre identificado como Alejandro Fabio B., quienes fueron trasladados a sede policial y serán llevados a audiencia imputativa el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal.

Por orden del fiscal Federico Rébola, a cargo de la investigación por un hecho de extorsión a una concesionaria de automóviles, también se procedió al secuestro de diez teléfonos celulares, dos pendrives y un vehículo particular marca Citroen C4. A fines de agosto de 2023, Rodrigo Ortigala había recibido una condena de un año y medio de prisión por haber señalado a un empresario para que Los Monos ejecuten una extorsión, un hecho que resultó probado aunque en grado de tentativa.