Argentina

Rosario

Sociedad

Mar del Plata: fue detenido tras haber amenazado a una mujer

Los efectivos constataron que el sujeto había intimidado a la víctima.

24/09/2025 | 12:19Redacción Cadena 3

FOTO: Mar del Plata: fue detenido tras haber amenazado a una mujer

Un hombre de 63 años fue aprehendido este martes en el barrio Florencio Sánchez, acusado de amenazar a una mujer de 38 años con dos varillas de hierro de aproximadamente un metro de largo cada una.

El episodio ocurrió en calle Bestoso al 2900, entre Guiraldes y García Lorca, cuando un llamado de alerta al Comando de Patrullas motivó la intervención policial, según explicó el medio 0223.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto había intimidado a la víctima con los hierros, que finalmente fueron secuestrados como parte de las actuaciones.

Además, se supo que el hombre desobedeció las órdenes policiales al momento de su aprehensión.

Con la intervención del fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, se lo notificó por el delito de “Amenazas calificadas”. Sin embargo, no se dispuso ninguna medida restrictiva de libertad en su contra.

Finalmente, la causa sigue su curso judicial mientras la víctima formaliza la denuncia correspondiente.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido en Mar del Plata? Un hombre de 63 años fue aprehendido.

¿Por qué fue detenido? Amenazó a una mujer con varillas de hierro.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El episodio tuvo lugar el martes.

¿Dónde sucedió el hecho? En el barrio Florencio Sánchez, calle Bestoso al 2900.

¿Qué acciones tomaron las autoridades? Intervinieron tras un llamado al Comando de Patrullas y notificaron al detenido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

