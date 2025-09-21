FOTO: Mar del Plata: detienen a un adolescente de 16 años por robos a choferes de aplicaciones

Cuatro ladrones menores de edad se enfrentaron a tiros con la Policía el pasado sábado en Mar del Plata durante una persecución por robos a choferes de aplicaciones.

Solo el mayor del grupo, de 16 años, quedó detenido, mientras que otros tres fueron entregados a sus padres por ser menores, según el portal 0223.

El enfrentamiento comenzó después de que un chofer de aplicaciones denunciara el robo de su auto Renault Logan en el barrio Las Heras.

Horas más tarde, el Gabinete Técnico Operativo de la comisaría sexta localizó el vehículo en Beruti y Portugal e inició una persecución que terminó en Ecuador y French, donde los sospechosos chocaron el auto.

Cinco jóvenes bajaron del vehículo y uno de ellos disparó al menos dos veces contra los efectivos, aunque nadie resultó herido.

La Policía detuvo a cuatro de los adolescentes y busca a un quinto integrante que sigue prófugo, durante el operativo, allegados de los acusados arrojaron piedras contra el móvil policial y el auto robado.

La investigación determinó que la banda, integrada por adolescentes de entre 13 y 16 años, estaría involucrada en al menos tres robos cometidos en la última semana: un Volkswagen Gol Trend el 15 de septiembre, un Fiat Siena en otro asalto posterior y una camioneta Jeep Renegade que apareció incendiada el 17 de septiembre.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, Marcelo Yañez Urrutia, dispuso la detención del adolescente de 16 años en el Centro Especializado de Aprehensión y la notificación de causa para los otros tres.

Finalmente, la Policía secuestró teléfonos celulares, documentación y otros elementos que fueron restituidos a las víctimas.