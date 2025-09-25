FOTO: Las provincias con mejor desempeño educativo y más eficaces en el gasto.

Con motivo del día del estudiante, en este informe elaborado por la Fundación Ecosur (creada por la Bolsa de Comercio de Córdoba), se analiza el desempeño de los estudiantes en las Pruebas Aprender 2024 y la eficiencia del gasto público provincial, considerando los niveles alcanzados en matemática y lengua por los alumnos de último año de la escuela secundaria.

En cuanto al desempeño educativo a nivel nacional, se observa una marcada diferencia entre asignaturas: mientras el 84% de los estudiantes alcanzó un nivel básico o superior en lengua, apenas el 45% lo logró en matemática, con una pérdida acumulada de 13,7 puntos porcentuales desde 2016.

Las disparidades también se replican a nivel provincial: CABA, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe encabezan el ranking en matemática, mientras que CABA, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Chubut lideran en lengua. En el extremo opuesto, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca son las de menor desempeño en ambas asignaturas.

En base a los resultados de las pruebas y el gasto educativo provincial, se elaboró un indicador de eficiencia del gasto, calculado como el ratio entre el gasto per cápita en educación de cada provincia y el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel básico o superior en matemática y lengua.

La eficiencia varía fuertemente entre provincias: en 2024, Mendoza y Tucumán se ubican entre las más eficientes, con un gasto cercano a $1,31 millones y $1,37 millones per cápita anuales por cada punto porcentual de alumnos con nivel básico o superior en matemática. En contraste, Tierra del Fuego requiere $4,6 millones, reflejando un gasto mucho más elevado para obtener los mismos resultados.

En conjunto, los resultados permiten dimensionar no solo las diferencias de aprendizaje, sino también la relación entre recursos invertidos y logros educativos, un aspecto clave para orientar futuras políticas públicas.

Resultados de las pruebas Aprender a nivel nacional

En 2024, el 84% de los estudiantes alcanzó un nivel básico o superior en lengua, mostrando una mejora de 7,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2016.

En contraste, solo el 45% de los alumnos logró un nivel básico o superior en matemáticas, lo que implica que más de la mitad de los jóvenes de último año de secundaria se encuentra por debajo del nivel básico.

El desempeño en matemática muestra un deterioro sostenido desde 2016, con una pérdida acumulada de 13,7 p.p. en la proporción de estudiantes con nivel básico o superior.

Dentro de esa tendencia negativa, los alumnos con nivel avanzado en matemáticas desaparecieron a partir de 2022: en 2016 representaban un 5,2%, pero desde entonces no se registran.

En cambio, el rendimiento en lengua mantuvo una trayectoria positiva y sostenida, consolidándose como la materia con mejores resultados en la última edición de las pruebas Aprender.

Resultados de las pruebas Aprender por provincia

- Desempeño en matemática:

CABA, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe encabezan el ranking de provincias con mayor proporción de estudiantes de último año en nivel básico o superior en matemáticas en 2024.

CABA lidera con un 65,3% de alumnos con rendimiento básico o superior.

Córdoba se ubica en el segundo lugar, con un 55,7% de estudiantes en ese nivel.

Le siguen Entre Ríos (49,8%), Neuquén (48,7%) y Santa Fe (48,6%).

En el otro extremo, los desempeños más bajos se registraron en Chaco (29,1%), Santiago del Estero (31,8%), Catamarca (32,5%), Corrientes (34,8%) y La Rioja (35%).

- Desempeño en lengua:

CABA, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Chubut lideran el ranking de provincias con mayor proporción de alumnos de último año con rendimientos básicos o superiores en lengua en 2024.

CABA encabeza con el 90,3% de estudiantes, seguida por La Pampa (88,2%).

Córdoba ocupa el tercer lugar, con un 88% de alumnos con nivel básico o superior en lengua.

Le siguen Entre Ríos (87%) y Chubut (85,6%).

En el otro extremo, los menores porcentajes se registraron en Santiago del Estero (77%), Chaco (77,4%), Formosa (78,1%), Catamarca (78,4%) y Tucumán (79,2%).

Eficiencia del gasto provincial en educación por provincia

La eficiencia del gasto en educación por provincia se mide considerando el gasto educativo de cada jurisdicción y los resultados de la prueba Aprender 2024 en matemática y lengua.

Se calculó para cada provincia el ratio entre el gasto per cápita destinado a educación, y el porcentaje de alumnos que lograron un nivel básico o superior en matemática y lengua. Esto indicaría cuánto gasta cada provincia para obtener un punto porcentual de alumnos que alcanzan o superan el nivel básico. Las provincias con un ratio más bajo serían más eficientes, ya que, para obtener el mismo nivel de resultados, necesitan gastar menos dinero.

En 2024, Mendoza lidera el ranking, con un gasto de $1,31 millones per cápita anuales por cada punto porcentual de alumnos con nivel básico o superior.

Le siguen CABA y Tucumán, con $1,37 millones anuales per cápita cada uno.

Córdoba se ubica en el cuarto lugar, con un costo de $1,39 millones per cápita anuales por cada punto porcentual de alumnos en nivel básico o superior, a precios constantes de agosto de 2025.

En el otro extremo, Tierra del Fuego resulta la menos eficiente, con una erogación de $4,6 millones per cápita por cada punto porcentual alcanzado.

La mayoría de las provincias patagónicas muestran un gasto per cápita elevado en relación con los resultados obtenidos. Si bien esto refleja una menor eficiencia, también se explica por la baja densidad poblacional, que obliga a sostener una red escolar más amplia para garantizar la asistencia de los estudiantes.

El informe en un minuto by juan esteves

