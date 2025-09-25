Alertan que solo 10 de cada 100 chicos completan la secundaria en tiempo y forma

Un nuevo informe de Argentinos por Educación reveló que solo 10 de cada 100 chicos logran completar la secundaria en tiempo y forma, una cifra alarmante que refleja la crisis educativa en el país. "Es problemático porque es un número muy, muy bajo, lo cual nos marca que mucho más no se puede caer", enfatizó Martín Nistal, referente de la organización, en Primera Plana Rosario.

A lo largo de los últimos cinco años, la situación ha empeorado, pasando de 16 de cada 100 estudiantes en el último año de secundaria durante la pandemia a solo 10 en la actualidad. Provincias como Chaco presentan cifras preocupantes, con apenas 3 de cada 100 alumnos que completan la secundaria a tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El informe también señala que existen jurisdicciones con mejores resultados, aunque siguen siendo insuficientes. "La Ciudad de Buenos Aires es la que mejor está, aunque con números igualmente preocupantes, donde solo 23 de cada 100 chicos que inician la primaria llegan al final de la secundaria en tiempo y forma", destacó. Por su parte, provincias como Tierra del Fuego y Córdoba tienen un rendimiento similar al promedio nacional, con 13 de cada 100.

El informe subraya que el 90% de los estudiantes no logran finalizar su trayectoria escolar de manera adecuada. "Muchos de ellos llegan al final de la secundaria fuera de tiempo, pero llegan. Otros llegan en el tiempo adecuado, pero sin los aprendizajes necesarios", mencionó Nistal, lo que refleja una realidad educativa compleja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este análisis incluye a los estudiantes que deberían haber llegado al último año de secundaria en 2024, y muchos de ellos ya han terminado, aunque no siempre con los conocimientos requeridos. "Esto plantea un gran desafío para las políticas públicas", concluyó el experto, que resaltó la importancia de la educación en el acceso al mercado laboral y a la universidad en un país que debería tener mejores indicadores educativos.

Comparando la situación de Argentina con otros países de la región, alertaron que "Argentina queda muy rechazada" en términos educativos, incluso frente a naciones como Uruguay y Chile, que presentan mejores resultados a pesar de ser similares en ingresos medios. El país es más cercano a Honduras y El Salvador en estadísticas académicas.

Entrevista de Verónica Maslup.