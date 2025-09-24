FOTO: La Plata: el menor baleado en un ajuste de cuentas quedó parapléjico

El adolescente de 15 años baleado en un ajuste de cuentas en La Plata quedó parapléjico como consecuencia de las graves lesiones sufridas, según un nuevo parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El joven, identificado como T.V, con antecedentes penales por robo y abuso de armas, fue ingresado el pasado lunes por la noche al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, luego de recibir dos disparos en un hecho ocurrido en 141 y 45.

Según se indicó, al momento de ser hallado estaba desvanecido boca abajo en el asfalto y junto a él había un arma de fuego.

A casi 48 horas del ataque, los médicos del hospital señalaron a este medio que “T.V. posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico con lesión en la médula a nivel T2, es decir, del cuello hacia abajo quedará inmovilizado”.

En cuanto a su estado de salud actual, confirmaron que se encuentra despierto y consciente, aunque con secuelas irreversibles.

Finalmente, la causa penal quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”, está en manos de la Subcomisaría La Unión y, hasta el momento, no hay detenidos.