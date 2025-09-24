En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Plata: el menor baleado en un ajuste de cuentas quedó parapléjico

En cuanto a su estado de salud actual, confirmaron que se encuentra despierto y consciente, aunque con secuelas irreversibles.

24/09/2025 | 11:30Redacción Cadena 3

FOTO: La Plata: el menor baleado en un ajuste de cuentas quedó parapléjico

El adolescente de 15 años baleado en un ajuste de cuentas en La Plata quedó parapléjico como consecuencia de las graves lesiones sufridas, según un nuevo parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El joven, identificado como T.V, con antecedentes penales por robo y abuso de armas, fue ingresado el pasado lunes por la noche al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, luego de recibir dos disparos en un hecho ocurrido en 141 y 45.

Según se indicó, al momento de ser hallado estaba desvanecido boca abajo en el asfalto y junto a él había un arma de fuego.

A casi 48 horas del ataque, los médicos del hospital señalaron a este medio que “T.V. posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico con lesión en la médula a nivel T2, es decir, del cuello hacia abajo quedará inmovilizado”.

En cuanto a su estado de salud actual, confirmaron que se encuentra despierto y consciente, aunque con secuelas irreversibles.

Finalmente, la causa penal quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”, está en manos de la Subcomisaría La Unión y, hasta el momento, no hay detenidos.

Lectura rápida

¿Quién es el menor baleado? T.V, un adolescente de 15 años, conocido por antecedentes penales.

¿Qué le sucedió al menor? Recibió dos disparos durante un ajuste de cuentas y quedó parapléjico.

¿Dónde ocurrió el hecho? En La Plata, específicamente en 141 y 45.

¿Cuándo ingresó al hospital? El menor fue ingresado el pasado lunes por la noche al Hospital Alejandro Korn.

¿Cuál es el estado actual del menor? Permanece despierto y consciente, pero con secuelas irreversibles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho