FOTO: Juicio por el asesinato de Bastián en Wilde: jornada “picante" por la declaración de testigos presenciales

Una “jornada picante” será este martes en el juicio por el crimen de Bastián, el pequeño que fue asesinado por un policía que se defendió a los tiros de un robo en Wilde, debido a que declaran testigos presenciales del hecho ocurrido en julio de 2024.

Durante la primera de las tres jornadas, cuatro efectivos de la Policía bonaerense comparecieron ante el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda para dar explicaciones de los momentos posteriores al crimen.

El único acusado que tiene este caso es el uniformado bonaerense Juan Alberto García Tonzo por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que hoy “será una jornada picante ya que declaran testigos presenciales, se van a exhibir la ropa de Bastián con los orificios de bala y se mostrarán videos del suceso”.

Mientras que para el miércoles se espera un testimonio clave. Será el de Johana, madre del menor, quien presenció el hecho y recordará la secuencia completa que le dio muerte a su hijo.

La querella, a cargo del abogado Matías Morla, solicitará que García Tonzo sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.