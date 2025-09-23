En vivo

Sociedad

Juicio por el asesinato de Bastián en Wilde: jornada “picante" por la declaración de testigos presenciales

Este lunes dieron testimonio cuatro policías y se confirmó la selección de jurados.

23/09/2025 | 08:20Redacción Cadena 3

FOTO: Juicio por el asesinato de Bastián en Wilde: jornada “picante" por la declaración de testigos presenciales

Una “jornada picante” será este martes en el juicio por el crimen de Bastián, el pequeño que fue asesinado por un policía que se defendió a los tiros de un robo en Wilde, debido a que declaran testigos presenciales del hecho ocurrido en julio de 2024.

Durante la primera de las tres jornadas, cuatro efectivos de la Policía bonaerense comparecieron ante el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda para dar explicaciones de los momentos posteriores al crimen.

El único acusado que tiene este caso es el uniformado bonaerense Juan Alberto García Tonzo por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que hoy “será una jornada picante ya que declaran testigos presenciales, se van a exhibir la ropa de Bastián con los orificios de bala y se mostrarán videos del suceso”.

Mientras que para el miércoles se espera un testimonio clave. Será el de Johana, madre del menor, quien presenció el hecho y recordará la secuencia completa que le dio muerte a su hijo.

La querella, a cargo del abogado Matías Morla, solicitará que García Tonzo sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.

Lectura rápida

¿Qué se espera para la jornada de hoy? Se espera la declaración de testigos presenciales y la exhibición de pruebas vinculas al crimen.

¿Quién es el acusado? El único acusado es el policía Juan Alberto García Tonzo, imputado por homicidio.

¿Quiénes declararon en la primera jornada? Cuatro policías de la Policía bonaerense dieron su testimonio sobre los hechos posteriores al crimen.

¿Quién será el testigo clave el miércoles? La madre del menor, Johana, describirá la secuencia que llevó a la muerte de su hijo.

¿Qué solicitan los abogados de la querella? Piden prisión perpetua por homicidio agravado por arma de fuego y ser parte de una fuerza de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

