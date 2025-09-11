FOTO: Juicio contra un hombre que abusó de una joven de 16 años en Recoleta

Una mujer de 29 años declaró en el juicio contra un hombre acusado de haberla abusado y explotado sexualmente cuando ella asistió a una oferta laboral de masajista en el barrio porteño de Recoleta, al tiempo que manifestó: “Me daba miedo que me quisiera dejar encerrada”.

La víctima, cuya identidad fue preservada, compareció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 con la cámara apagada a fin de no cruzarse con Walter Barrientos García, quien sabía que era una adolescente de 16 años al momento de los presuntos ataques sexuales y la supuesta trata: “Desde el primer momento sabía mi edad y que tenía un hijo”.

La testigo “C” sostuvo que vivió en situación de calle hasta los 18 años, mientras buscaba trabajo en Internet, donde contactó al imputado por una oferta de empleo para realizar masajes en un departamento, donde en realidad, había se ejercía la explotación sexual de mujeres.

En este sentido, resaltó que Barrientos García “le preguntó” si sabía llevar a cabo esa tarea, que “él le enseñaba” y agregó que uno de los abusos fueron cometidos por el implicado y otros clientes del lugar, quienes pagaban para mantener encuentros íntimos con las “masajistas”.

“A mí me daba miedo que me dejara encerrada”, remarcó la mujer y reveló que “no tenía la llave” ya que dependía del involucrado para salir e ingresar al inmueble ubicado sobre la calle Arenales 2400.

A su vez, la joven (que sufrió las humillaciones entre noviembre de 2012 y enero de 2013) rememoró que huyó a la provincia de Córdoba, aunque el sindicado intentó volver a contactarla.

Por su parte, Barrientos García, que fue trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, se negó a prestar declaración indagatoria.

Los testigos destacaron que los delitos se cometieron en dos departamentos donde, además de “C” otras cuatro mujeres de entre 20 y 30 años eran explotadas de lunes a sábados entre las 11:00 y 19:00.

En tanto, el fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, fundamentó que el hombre de 60 años captó a la adolescente a través de un ofrecimiento de trabajo engañoso, aprovechó su situación de vulnerabilidad para ejercer su poder con el objetivo de violarla y obligarla a tener sexo con otros sujetos.

“Esta situación de violencia de género genera que la víctima carezca de recursos psíquicos para rechazar eventuales agresiones sexuales, donde su capacidad de resistencia se encuentra mermada o directamente anulada por la acción sistemática de violencia física, verbal o psíquica ejercida por el autor”, expresó el funcionario judicial.