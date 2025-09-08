FOTO: Detuvieron a un hombre de 61 años por liderar un prostíbulo que explotaba mujeres

Un hombre de 61 años, que tenía pedido de captura activa por liderar un prostíbulo que explotaba sexualmente a mujeres, fue detenido en el partido bonaerense de Luján.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que una denuncia anónima radicada al 911 alertaba sobre un prostíbulo ubicado en la calle Suipacha al 800, barrio porteño de Monserrat, bajo la fachada de un “bar-pool.”

Las autoridades allanaron el inmueble y hallaron a muchas mujeres, algunas de ellas extranjeras que se encontraban en una situación migratoria irregular, mientras que narraron que el modus operandi funcionaba a través de un “sistema de copas” en el que los clientes abonaban bebidas a las damnificadas con el objetivo de mantener una cita privada y el lugar se quedaba con un 50% del negocio.

La Justicia imputó al encargado del domicilio por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.”

El implicado permaneció prófugo durante 12 años y el magistrado interviniente lo declaró en estado de rebeldía, pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 convocó a la Policía Federal para que efectúe tareas de campo para dar con el paradero del sospechoso.

Los uniformados corroboraron que el supuesto proxeneta residía en una finca de la localidad bonaerense de Jáuregui, Luján, donde montaron un operativo discreto de vigilancia, concretaron el arresto en la calle Centenario al 500, lo identificaron y la jueza María Eugenia Capuchetti formuló cargos por “trata de personas en la modalidad de explotación sexual.”