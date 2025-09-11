En vivo

Sociedad

Rescataron a dos mujeres en cautiverio en Córdoba y detuvieron a un hombre

El detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. 

11/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: Rescataron a dos mujeres en cautiverio en Córdoba y detuvieron a un hombre

Dos mujeres de 23 y 38 años que permanecían en cautiverio fueron rescatadas este jueves en el barrio de Villa Richardson, Córdoba y un hombre de 28 fue detenido en el lugar.

Las víctimas presentaban lesiones visibles y signos de maltrato. La investigación comenzó luego de que una de ellas acudiera a un centro de salud y denunciara que había sido agredida por su pareja. 

Luego, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle José Iriarte al 1800, donde confirmaron la situación de cautiverio. Allí rescataron a las mujeres y detuvieron al acusado.

Según los primeros datos, las víctimas habrían sufrido golpes, amenazas y hostigamiento permanente. Tras ser asistidas, fueron trasladadas a sede judicial para quedar bajo resguardo de las autoridades competentes.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

