Rescataron a dos mujeres en cautiverio en Córdoba y detuvieron a un hombre

El detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
11/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3
Dos mujeres de 23 y 38 años que permanecían en cautiverio fueron rescatadas este jueves en el barrio de Villa Richardson, Córdoba y un hombre de 28 fue detenido en el lugar.
Las víctimas presentaban lesiones visibles y signos de maltrato. La investigación comenzó luego de que una de ellas acudiera a un centro de salud y denunciara que había sido agredida por su pareja.
Luego, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle José Iriarte al 1800, donde confirmaron la situación de cautiverio. Allí rescataron a las mujeres y detuvieron al acusado.
Según los primeros datos, las víctimas habrían sufrido golpes, amenazas y hostigamiento permanente. Tras ser asistidas, fueron trasladadas a sede judicial para quedar bajo resguardo de las autoridades competentes.
Finalmente, el detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
