Intentó pagar con billetes falsos, atropelló a un playero y fue imputado en Salta
El hombre de 30 años fue acusado por lesiones leves.
19/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3
FOTO: Intentó pagar con billetes falsos, atropelló a un playero y fue imputado en Salta
Un hombre de 30 años fue imputado por atropellar a un playero en la ciudad salteña de Orán luego de intentar abonar con billetes apócrifos.
Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal provincial, durante la noche del 12 de septiembre, el sospechoso concurrió a una estación de servicio emplazada sobre la ruta nacional 50 y la calle Sarmiento de esa localidad, con la finalidad de cargar nafta.
El implicado habría intentado pagar con billetes falsos, una supuesta acción que llevó a cabo el día anterior, motivo por el que los playeros lo enfrentaron, el conductor subió al rodado, aceleró contra ellos y uno de ellos terminó arriba del capot.
El automovilista realizó maniobras con el objetivo de que el empleado se caiga, frenó y la víctima se golpeó contra el parabrisas, al tiempo que un compañero padeció un traumatismo en la rodilla izquierda.
Posteriormente, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía Penal N°1 de Orán, la cual pidió su aprehensión al Juzgado de Garantías.
El fiscal penal Carlos Salinas formuló cargos de forma provisoria al involucrado por lesiones leves, mientras que la Justicia Federal intervino en la denuncia por la utilización de moneda apócrifa.
Lectura rápida
¿Qué hizo el hombre imputado? El hombre de 30 años atropelló a un playero tras intentar pagar con billetes falsos.
¿Dónde ocurrió el hecho? El incidente sucedió en una estación de servicio en la ciudad salteña de Orán.
¿Cuándo tuvo lugar el atropello? El atropello ocurrió la noche del 12 de septiembre.
¿Quién formuló los cargos? El fiscal penal Carlos Salinas formuló los cargos por lesiones leves.
¿Qué otra intervención hubo? La Justicia Federal intervino en la denuncia por la utilización de moneda apócrifa.
[Fuente: Noticias Argentinas]