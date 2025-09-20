FOTO: Insólitas imágenes: el granizo arrasó en La Pampa y llegó hasta los inodoros.

Una tormenta histórica sorprendió a Santa Rosa, La Pampa, durante la madrugada de este sábado 20 de septiembre, dejando imágenes insólitas y sorprendentes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El fenómeno meteorológico se caracterizó por el tamaño y volumen del granizo, que en algunos sectores alcanzó dimensiones similares a pelotas de tenis, acumulándose rápidamente en calles y techos, y formando verdaderos “ríos de hielo” que atravesaban la ciudad, en escenas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción.

Histórica granizada en Santa Rosa (La Pampa) hace unas horas.

En la localidad de Puelén, además, se registró la formación de un tornado, que afortunadamente no provocó daños significativos, aunque generó alarma entre los vecinos.

Lo más llamativo de la tormenta fue la fuerza con la que cayó el granizo, capaz de colapsar canaletas y cañerías, provocando situaciones tan insólitas como la de una vivienda donde el hielo terminó saliendo por el inodoro, en un momento que rápidamente se convirtió en viral y fue bautizado como “inodoros de granizo”.

El episodio dejó un registro único de la intensidad del fenómeno y subraya los efectos extraordinarios que pueden generar las tormentas severas en la región, con imágenes que quedarán en la memoria de los pampeanos.