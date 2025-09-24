FOTO: Inició el juicio por el crimen de Jimena Salas tras ser postergado por la muerte del principal acusado

El juicio por el brutal femicidio de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en Salta, comenzó este miércoles luego de que la semana pasada se postergara por la muerte Javier Nicolás Saavedra, el principal acusado.

De acuerdo al informe dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal provincial, Saavedra fue encontrado muerto un día antes de ser juzgado junto con sus hermanos dentro de un baño del pabellón D de la Alcaidía General con signos de haberse autolesionado y, a pesar de que fue trasladado al hospital Del Milagro, informaron que falleció.

La autopsia reveló que Saavedra presentaba una “herida cortante en el pliegue del codo izquierdo con lesión vascular, siendo la causa de muerte un shock hipovolémico”.

Ante este hallazgo, se determinó postergar el juicio hasta este miércoles 24 de septiembre. El debate comenzó este mediodía a cargo de los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano.

En esta ocasión, luego del conocimiento de la muerte del principal acusado, quienes serán juzgados son sus hermanos Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, bajo la figura de concurso premeditado de dos o más personas.