En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Silvina Ledesma

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Incendio en un local de La Boca: los bomberos controlaron el fuego

Ocurrió en La Boca, en Aristóbulo del Valle entre Almirante Brown y Martín Rodríguez.

26/08/2025 | 06:29Redacción Cadena 3

FOTO: Incendio en un local en La Boca: Bomberos controlaron el fuego

En un local del barrio de La Boca se desató un incendio en la madrugada de este lunes.

Bomberos acudieron a Aristóbulo del Valle 487, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, para combatir el fuego.

Finalmente, el personal de bomberos controló el fuego.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Boca? Se inició un incendio en un local.

¿Quiénes acudieron al lugar? Bomberos llegaron para controlar el fuego.

¿Cuándo sucedió el incendio? Ocurrió en la madrugada de un lunes.

¿Dónde se localizó el incendio? En Aristóbulo del Valle entre Almirante Brown y Martín Rodríguez.

¿Cómo se controló el fuego? Los bomberos realizaron las operaciones necesarias para extinguir el incendio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho