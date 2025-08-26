Incendio en un local de La Boca: los bomberos controlaron el fuego
Ocurrió en La Boca, en Aristóbulo del Valle entre Almirante Brown y Martín Rodríguez.
26/08/2025 | 06:29Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio en un local en La Boca: Bomberos controlaron el fuego
En un local del barrio de La Boca se desató un incendio en la madrugada de este lunes.
Bomberos acudieron a Aristóbulo del Valle 487, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, para combatir el fuego.
Finalmente, el personal de bomberos controló el fuego.
[Fuente: Noticias Argentinas]