Incendio en un local de La Boca: los bomberos controlaron el fuego

FOTO: Incendio en un local en La Boca: Bomberos controlaron el fuego

En un local del barrio de La Boca se desató un incendio en la madrugada de este lunes.

Bomberos acudieron a Aristóbulo del Valle 487, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, para combatir el fuego.

Finalmente, el personal de bomberos controló el fuego.