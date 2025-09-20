En vivo

Sociedad

Imputaron al camionero que causó el choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes

Está acusado por ‘homicidio culposo’, tras la muerte de uno de los heridos.

20/09/2025 | 16:49Redacción Cadena 3

FOTO: Imputaron al camionero que causó el choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes

El chofer del camión que causó el choque en cadena sobre el puente General Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes, quedó imputado por homicidio culposo, tras confirmarse la muerte de uno de los heridos.

Nahuel Ruiz, de 26 años, había sido detenido este viernes y estaba alojado en una dependencia policial cuando se produjo el deceso de Juan Carlos Pérez, quien había resultado gravemente herido en la colisión que se produjo sobre el viaducto.

Por tal motivo, Ruiz quedó imputado por homicidio culposo, según lo solicitado por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric.

Poco después de haberse producido el siniestro, el conductor del camión admitió que se quedó sin frenos y por eso no pudo evitar la colisión contra al menos una docena de vehículos que circulaban por el puente ayer por la tarde.

Como consecuencia del choque en cadena, tres personas resultaron heridas, aunque Pérez -de 57 años- llevó la peor parte, ya que circulaba en moto de baja cilindrada y quedó atrapado debajo de otro vehículo.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones, y varias horas más tarde falleció.

Además de Pérez, también habían sido hospitalizados en el mismo nosocomio María Rodríguez Paz (43 años), con escoriaciones varias, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical.

El impacto fue de tal magnitud que dos autos estuvieron a punto de caer del viaducto hacia las aguas del río Paraná, que separa ambas capitales, mientras que otros dos motociclistas escaparon de milagro de ser arrollados por los otros autos que arrastró el camión.

El tránsito sobre el puente, en tanto, se restableció esta madrugada luego de que los operarios pudieron remover los vehículos que estuvieron involucrados en el accidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

