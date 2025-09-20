Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: un muerto y 15 vehículos dañados

Un trágico accidente se registró este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano, que conecta a las provincias de Chaco y Corrientes. Un camión fuera de control provocó un choque en cadena con 15 vehículos, dejando como saldo la muerte de un motociclista y al menos dos heridos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión conducido por Nahuel Ruiz, de 27 años, perdió el control presuntamente por una falla en los frenos. La colisión múltiple involucró automóviles, camionetas, un colectivo con 50 pasajeros y una moto.

Momento exacto del impresionante accidente en el Puente Chaco Corrientes. Ven el camión en el fondo que empieza a llevarse por delante todos los autos sin poder frenar. pic.twitter.com/hnqfTKBbUZ — ceroequis (@ceroequis) September 19, 2025

La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su lugar de trabajo en Resistencia, Chaco. Pérez fue embestido por el camión y quedó atrapado debajo de otro vehículo. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Otras dos personas resultaron lesionadas: una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, ambos internados en el mismo centro de salud. El colectivo de la empresa Ataco Norte (línea 902), que trasladaba a 50 pasajeros, no reportó heridos.

El impacto fue de tal magnitud que dos automóviles estuvieron a punto de precipitarse al río Paraná. “Se activaron protocolos de seguridad para prevenir incendios por el derrame de combustible”, confirmó Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes.

Entre los vehículos involucrados se encuentran un Fiat Uno, un Chevrolet Cruze, un Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, una Zanella B, dos Citroën, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch y el colectivo.

La circulación en el puente permaneció completamente interrumpida durante varias horas, mientras trabajaban en el lugar Bomberos de la Policía de Corrientes, efectivos de la Policía Caminera y personal de Gendarmería Nacional.

La investigación quedó a cargo del fiscal Víctor Recio. El conductor del camión permanece detenido bajo la acusación de homicidio culposo.