Claudio Giglioni

Argentina

Claudio Giglioni

Rosario

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Música ligera

Sociedad

Imputan a madre por el filicidio de su hijo de 14 años en Río Cuarto

María Eugenia Juárez, madre del menor asesinado, es imputada y se le dictó prisión preventiva. El crimen ocurrió el 6 de agosto. Se esperan novedades sobre el avance judicial.

24/09/2025 | 19:29Redacción Cadena 3

FOTO: Imputan a madre por el filicidio de su hijo de 14 años en Río Cuarto

Aarón Benjamín Alaniz, de 14 años, fue encontrado sin vida al lado de su cama en medio de un charco de sangre. En la escena del crimen fue hallado un cuchillo de cocina, el arma utilizada en este ataque. Se contabilizaron 12 heridas en el cuerpo del menor.

La madre del adolescente, María Eugenia Juárez, fue imputada por el filicidio ocurrido el pasado 6 de agosto en su hogar, ubicado en Aníbal Ponce al 1100, en Barrio Obrero, Río Cuarto. La mujer afirma no recordar lo que sucedió esa tarde. 

El fiscal de instrucción Pablo Jávega destacó los resultados de las pericias realizadas. Señaló que, aunque la madre presenta un cuadro de distimia y depresión, esto no fue suficiente para anular su capacidad de comprensión y acción en el momento del hecho. Por lo tanto, se la considera plenamente imputable.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal dictó prisión preventiva a Juárez, de 47 años, por homicidio calificado. La mujer se encuentra detenida en la cárcel de Bower y se espera una posible apelación de su defensa.

Se aguarda el avance del caso hacia el juicio, ya que la evidencia recolectada es contundente y el tiempo transcurrido permite un proceso judicial ágil.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima?
La víctima fue Aarón Benjamín Alaniz, un adolescente de 14 años.

¿Quién fue imputada por el crimen?
La madre del adolescente, María Eugenia Juárez, fue imputada por el filicidio.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
El hecho ocurrió el 6 de agosto.

¿Dónde sucedió el crimen?
El crimen ocurrió en su hogar, ubicado en Aníbal Ponce al 1100, en Barrio Obrero, Río Cuarto.

¿Qué medidas se tomaron contra la imputada?
Se dictó prisión preventiva a Juárez por homicidio calificado.

