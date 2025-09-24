FOTO: Imputan a madre por el filicidio de su hijo de 14 años en Río Cuarto

Aarón Benjamín Alaniz, de 14 años, fue encontrado sin vida al lado de su cama en medio de un charco de sangre. En la escena del crimen fue hallado un cuchillo de cocina, el arma utilizada en este ataque. Se contabilizaron 12 heridas en el cuerpo del menor.

La madre del adolescente, María Eugenia Juárez, fue imputada por el filicidio ocurrido el pasado 6 de agosto en su hogar, ubicado en Aníbal Ponce al 1100, en Barrio Obrero, Río Cuarto. La mujer afirma no recordar lo que sucedió esa tarde.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal de instrucción Pablo Jávega destacó los resultados de las pericias realizadas. Señaló que, aunque la madre presenta un cuadro de distimia y depresión, esto no fue suficiente para anular su capacidad de comprensión y acción en el momento del hecho. Por lo tanto, se la considera plenamente imputable.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal dictó prisión preventiva a Juárez, de 47 años, por homicidio calificado. La mujer se encuentra detenida en la cárcel de Bower y se espera una posible apelación de su defensa.

Se aguarda el avance del caso hacia el juicio, ya que la evidencia recolectada es contundente y el tiempo transcurrido permite un proceso judicial ágil.