Detuvieron a una mujer por matar a puñaladas a su hijo de 14 años en Río Cuarto

La investigación busca esclarecer la dinámica familiar y el estado de salud mental de la acusada.

07/08/2025 | 10:04Redacción Cadena 3

FOTO: ilustrativa.

  1.

    Audio. Detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su hijo de 14 años en Río Cuarto

    Siempre Juntos

    Episodios

Una mujer de 47 años fue imputada de homicidio agravado por el vínculo tras acuchillar a su hijo de 14 años en barrio Obrero, en una casa situada en Aníbal Ponce al 1100, de la ciudad de Río Cuarto.

El fiscal de Instrucción, Pablo Jávega, indicó que la mujer fue localizada en el mismo domicilio y mencionó que se llevan a cabo varias tareas investigativas.

Las autoridades buscan conocer la dinámica familiar, así como la relación entre madre e hijo. 

También se investiga el estado de salud de la mujer, si presenta alguna patología de base o problemas de salud mental, y cómo esto podría haber influido en la situación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una mujer fue imputada de homicidio agravado por el vínculo tras acuchillar a su hijo.

¿Quiénes están involucrados? La mujer de 47 años y su hijo de 14 años.

¿Cuándo ocurrió? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En barrio Obrero, en Aníbal Ponce al 1100, en la ciudad de Río Cuarto.

¿Cómo se está investigando el caso? Se realizan tareas investigativas para conocer la dinámica familiar y el estado de salud de la mujer.

