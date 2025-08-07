Detuvieron a una mujer por matar a puñaladas a su hijo de 14 años en Río Cuarto

Una mujer de 47 años fue imputada de homicidio agravado por el vínculo tras acuchillar a su hijo de 14 años en barrio Obrero, en una casa situada en Aníbal Ponce al 1100, de la ciudad de Río Cuarto.

El fiscal de Instrucción, Pablo Jávega, indicó que la mujer fue localizada en el mismo domicilio y mencionó que se llevan a cabo varias tareas investigativas.

Las autoridades buscan conocer la dinámica familiar, así como la relación entre madre e hijo.

También se investiga el estado de salud de la mujer, si presenta alguna patología de base o problemas de salud mental, y cómo esto podría haber influido en la situación.