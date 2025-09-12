En vivo

Sociedad

Familia de Diego Fernández Lima pide revisar jardín de los Graf con georradar

Así lo confirmó Javier Fernández, hermano de la víctima, quien además se solicitaron otras 10 medidas de prueba más.

12/09/2025 | 13:50Redacción Cadena 3

FOTO: Familia de Diego Fernández Lima pide revisar jardín de los Graf con georradar

La familia de Diego Fernández Lima, el adolescente que fue asesinado en 1984 y cuyos huesos fueron hallados en mayo de este año en una casa de Coghlan, solicitaron revisar con un georradar el jardín de la vivienda de Cristian Graf para encontrar más restos humanos.

Pese a que la causa prescribió hace décadas, la investigación para “dar respuestas” sobre qué pasó con el menor avanza y Javier Fernández, hermano de la víctima, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que, como querella, pidieron revisar con un georradar el jardín de los Graf.

A su vez, ante la Justicia realizaron la solicitud de 10 medidas de prueba.

Lectura rápida

¿Qué solicitó la familia de Diego Fernández Lima? La familia pidió revisar el jardín de la vivienda de Cristian Graf con un georradar.

¿Cuándo fueron hallados los huesos de Diego? Los huesos fueron hallados en mayo de este año.

¿Qué se realizó ante la Justicia? Se realizaron solicitudes de 10 medidas de prueba.

¿Quién confirmó la solicitud? La solicitud fue confirmada por Javier Fernández, hermano de la víctima.

¿Dónde se produjo el hallazgo de los huesos? El hallazgo se produjo en una casa de Coghlan.

[Fuente: Noticias Argentinas]

