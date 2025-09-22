FOTO: Detuvieron a tres jóvenes, uno con moto con pedido de secuestro y dos por robo

Tres jóvenes fueron detenidos, uno por conducir una moto con pedido de secuestro y dos por intento de robo. Estos arrestos se lograron tras el reforzamiento de los controles en los puntos de entrada y salida a Capital Federal.

El primer hecho ocurrió este domingo por la tarde en avenida General Paz y Roca donde un joven de 24 años fue interceptado por circular en una moto Bajaj Rouser negra. Al solicitar la documentación, en el sistema se comprobó que el rodado tenía dos pedidos de secuestro por hurto.

De este modo, el motociclista fue detenido por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19, a cargo de Diego Slupski, y el vehículo quedó secuestrado, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Horas más tarde, cerca de las 19:00, otro equipo de la Patrulla de Control de Accesos apostado en avenida General Paz y Cabildo demoró a dos jóvenes de 22 y 24 años que corrían por la colectora perseguidos por un hombre que los señalaba como responsables de un intento de robo.

Según explicó la víctima, de 31 años, los acusados habían querido sustraer su moto Honda Wave, la cual se encontraba estacionada frente al restaurante donde trabajaba.

Ante la acusación, los sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Saavedra Núñez, a cargo de José María Campagnoli, que dispuso su detención en el marco de flagrancia, además del secuestro y entrega del rodado a su propietario.

El pasado 12 de septiembre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que la Policía de la Ciudad reforzará los controles en los accesos a Capital Federal.

Esta medida funciona las 24 horas en los principales ingresos a la Ciudad, con controles aleatorios y rotativos sobre vehículos y personas. Su objetivo es prevenir delitos y garantizar que quienes ingresen a Buenos Aires lo hagan con la documentación en regla.

La patrulla cuenta con móviles, motos, camiones para el traslado de vehículos y el apoyo de agentes de tránsito y la División K9 de perros. Los controles se realizan en coordinación con el Anillo Digital y el sistema integral de seguridad pública de la Ciudad.