FOTO: Detienen a un hombre por abusar de su hijastra de 15 años en Córdoba

Un hombre de 52 años fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad, la cual tiene 15, en la provincia de Córdoba.

El hecho de arresto se dio este martes por orden del fiscal de la causa, Javier Di Santo, quien manifestó que el hombre está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con la víctima.

Luego del veredicto, el sujeto quedó aprehendido en la alcaidía policial, a la espera de ser trasladado a la cárcel ubicada en la ciudad del sur de Córdoba, según el medio ElDoceTV.

Además, se supo que estos episodios de abuso sexual no eran algo reciente, sino que ya venían sucediendo desde hacía unos meses, pero el hombre recién fue denunciado hace poco por un familiar directo de la adolescente.

Luego de varias semanas de investigación, que incluyó diferentes pericias, el fiscal Di Santo dispuso la detención del acusado.

Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo en plena vía pública, en la calle Belisario Roldán al 1300 de barrio Alberdi, en el sector denominado barrio “El Pulmón”, en cercanía de la ruta 8.