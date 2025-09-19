FOTO: Detienen a hombre en Mar del Plata por intentar gastar 4 millones con tarjeta robada

Un hombre de 42 años fue detenido por intentar gastar 4 millones de pesos tras robar una tarjeta de débito, al confirmarse que la documentación había sido sustraída momentos antes en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el pasado jueves en un mayorista ubicado en Ruta 88 kilómetro 5, luego de intentar realizar una compra por dicha suma utilizando una tarjeta de débito y un DNI robados.

Según el portal 0223, las pertenencias habían sido sustraídas horas antes a otro hombre, también de 42 años, en la zona de Juan B. Justo y Chile.

Aunque, rápidamente, el personal del Comando de Patrullas detectó la maniobra y procedió a identificar al sospechoso.

Este caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Bruna (UFIyJE N° 10), dispuso que el imputado sea notificado por los delitos de “Encubrimiento” y “Tentativa de Estafa”.

Por otro lado, la documentación fue otorgada a la víctima y no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad para con el acusado, quien quedó imputado en la causa.