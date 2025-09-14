En vivo

Sociedad

Detienen a dos adolescentes en un auto robado a mano armada en Mar del Plata

Los dos adolescentes quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, imputados en una nueva causa por encubrimiento.

14/09/2025 | 13:06Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a dos adolescentes en un auto robado a mano armada en Mar del Plata

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos este sábado en el barrio Libertad cuando circulaban en un Volkswagen Nivus que había sido robado a mano armada tres días atrás, además, el vehículo también tenía chapas patentes sustraídas el jueves pasado.

El auto había sido robado el miércoles por la mañana a una mujer de 35 años que estaba bajando a su hijo de un año y medio en Chubut al 1900. En ese momento, dos hombres que se movían en un Renault Clio la abordaron y uno de ellos, armado, le quitó el vehículo y, a pocas cuadras, abandonaron el rodado en el que habían llegado.

Según la información aportada por el portal 0223, al día siguiente, un hombre de 43 años denunció el robo de las chapas patentes de su Volkswagen Nivus mientras trabajaba en la zona de Almafuerte y Aristóbulo del Valle.

Este sábado, el sistema lector de patentes alertó a la Policía Local sobre la circulación del vehículo. Los efectivos interceptaron el auto en Falkner al 8300 y constataron que tenía pedido de secuestro por robo agravado con arma de fuego y que llevaba las patentes robadas.

La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenó el secuestro del vehículo, las chapas patentes y la llave.

Finalmente, los dos adolescentes quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, imputados en una nueva causa por encubrimiento.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mar del Plata? Dos adolescentes fueron detenidos en un auto robado a mano armada.

¿Cuáles son las edades de los detenidos? Los adolescentes tienen 15 y 17 años.

¿Dónde ocurrió la detención? En el barrio Libertad de Mar del Plata.

¿Qué dijo la fiscal sobre el caso? La fiscal Mariana Baqueiro ordenó el secuestro del vehículo y las chapas patentes.

¿Qué les ocurrió a los adolescentes después de la detención? Fueron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán por encubrimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

