Denuncian que chofer de Uber desvió recorrido llevando a una pasajera de 13 años
El padre de la menor dijo que el conductor tenía que trasladarla a Isaacs al 300, en la zona noroeste de Rosario, pero se estaba dirigiendo a Funes. El gremio de taxistas asegura que es ilegal transportar a menores sin adultos responsables.
03/09/2025 | 10:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nueva denuncia de desvío de un chofer de Uber en Rosario.
Audio. El gremio de choferes de taxis afirmó que es ilegal trasladar a menores solos
Siempre Juntos Rosario
Un hombre denunció a la Policía que un chofer de Uber desvió el recorrido cuando trasladaba a su hija este martes por la noche.
De acuerdo al padre de la menor, de 13 años, el chofer tenía que llevarla a Isaacs al 300, en la zona noroeste de Rosario, pero se estaba dirigiendo a Funes.
FOTO: La zona a la que debía llevar a la chica el chofer de Uber.
La madre de la chica dijo que el viaje comenzó en el club Los Caranchos, en Wilde al 1800. Pero el conductor de la aplicación la estaba llevando en dirección contraria.
Un móvil del Comando Radioeléctrico tomó intervención. El chofer del Fiat Uno involucrado fue trasladado a una seccional para el procedimiento pertinente.
Críticas de taxistas
Horacio Yanotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "no se pueden llevar menores de edad" y que existe una reglamentación al respecto. Sin embargo, reconoció que "se ha hecho un uso y costumbre" de esta normativa, ya que muchos taxistas trasladan a niños a la escuela sin la presencia de un adulto.
El sindicalista explicó que, aunque la reglamentación prohíbe el traslado de menores, hay situaciones en las que se permite. "Normalmente, es una situación de acuerdo del padre, del menor, en acuerdo con el chofer", indicó. A pesar de esta costumbre, Yanotti subrayó que "no podemos nosotros, de propios medios, movilizarse ni a un menor".
Sobre la situación de los choferes de Uber, Yanotti expresó su preocupación por la falta de control en las aplicaciones de transporte. "Lamentablemente, no hay control sobre los choferes que trabajan en las aplicaciones que, hoy por hoy, trabajan de forma ilegal", afirmó. Destacó que, en el caso de los taxis, la identificación es clara, con vehículos "amarillo y negro" y números visibles, lo que facilita la detección de irregularidades.
Yanotti también hizo una reflexión sobre la calidad de los servicios de transporte, señalando que "así como hay buenos choferes de las aplicaciones, hay malos", y lo mismo ocurre en el sector de taxis. "Así como hay buenos periodistas, también hay malos", concluyó, haciendo un paralelismo con su propia profesión.
La conversación generó un fuerte intercambio de opiniones entre los oyentes, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad y la regulación del transporte. Yanotti reconoció que "la gente quiere participar" en estas discusiones, reflejando así la relevancia del tema en la sociedad actual.
Informe de Juan Cruz Albergoli. Entrevista de Alberto Lotuf.
