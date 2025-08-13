Madre denunció que chofer de Uber desvió camino y quiso "secuestrar" a su hija

Una madre de Rosario denunció un intento de secuestro tras un viaje en Uber que tomó un giro inesperado. Luciana, madre de una joven de 22 años, relató cómo su hija se desvió del recorrido previsto, lo que desató una situación de pánico familiar.

El incidente ocurrió el domingo por la noche cuando Luciana pidió un Uber para que su hija regresara a casa. "Ella tenía que hacer un viaje directo desde mi casa hasta Oroño", explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Sin embargo, al monitorear el trayecto, Luciana notó que el vehículo se desvió hacia la autopista Rosario-Córdoba. "Le mandé un mensaje a mi hija preguntándole si estaba todo bien y me respondió que estaba asustada", añadió.

Luciana siguió la ubicación del auto mientras su hija intentaba comunicarse con el conductor. "Él le quería sacar el teléfono, diciéndole que él me iba a contestar", relató. En medio de la tensión, la joven logró enviar su ubicación a su madre, quien se dirigió rápidamente a buscarla junto a su esposo.

Cuando Luciana llegó a la zona, se encontró con un patrullero y explicó la situación al oficial. "La policía actuó muy rápido", destacó. Al llegar, la joven informó que el conductor había frenado al saber que su madre estaba en camino con la policía. "Él tenía un machete en el baúl y sogas", reveló Luciana, quien se mostró preocupada por la libertad del conductor tras el incidente.

La madre formalizó una denuncia penal, pero la policía le indicó que no podían detener al conductor debido a que no había un delito consumado. "El oficial me dijo que no le podían hacer nada porque mi hija no había sido agredida", explicó Luciana, quien cuestionó la falta de acción inmediata de las autoridades. "Esto debería ser considerado un intento de secuestro", sostuvo.

Luciana también expresó su preocupación por la seguridad en el uso de aplicaciones de transporte. "Esto afecta la credibilidad del servicio", afirmó, y agregó que muchos usuarios podrían sentirse inseguros tras experiencias como la suya. "No confías en nadie", concluyó. La familia espera una respuesta de la justicia en los próximos días, mientras que la madre continúa alertando sobre la importancia de la precaución al utilizar servicios de transporte. "Hay que estar atentos, porque no se puede estar tranquilo", advirtió.

Entrevista de Hernán Funes.