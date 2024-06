Uber en Rosario: "No nos han llamado pero siempre estamos a disposición"

La compañía de transporte Uber dio a conocer que en la Argentina más de 11.000 taxistas están utilizando la aplicación Uber para ofrecer sus servicios a los pasajeros. Esta cifra representa el 10 por ciento del total de los viajes realizados a través de la plataforma.

Juan Labaqui, responsable de comunicaciones de Uber en Argentina y Cono Sur, añadió en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que Buenos Aires, Córdoba y Tucumán son las ciudades donde más taxistas están registrados en la plataforma. “En promedio, más o menos, uno de ellos completa alrededor de 100 viajes al mes usando la aplicación. Hay algunos que lo hacen mucho más”, planteó. Y añadió: “Cuando miramos la población, obviamente, en las ciudades más pobladas tiende a haber más taxistas, con lo cual va a tender hacia ahí”.

“En Rosario no tengo el número exacto, pero desde el año pasado, que fue cuando se abrió la posibilidad de que los taxistas registraran en todas las ciudades donde Uber está disponible, empezó la adopción. Y la verdad que ha sido muy positiva, tanto en términos de los usuarios como de los taxistas. El usuario valora positivamente que un auto pueda venir a buscarlo antes, y eso es un mensaje importante, porque cuando uno pide un viaje con UberX en la aplicación de Uber, si quien acepta el viaje es un taxista, la aplicación lo primero que hace es informar al usuario que se acorta el tiempo de espera, porque un taxista lo hizo antes que un auto particular. Ahí, el usuario puede cancelar o rechazar el viaje porque lo que quería era no viajar con un taxi”, comentó.

El representante de la compañía también señaló que aunque algunos municipios han exigido una oficina física para regular el servicio Uber, esto no es necesario ya que la mayoría de las solicitudes se realizan a través de la aplicación. “Hoy por hoy, una oficina física prácticamente no se usa. La mayoría de los reclamos, solicitudes de soporte y demás que hacen tanto usuarios como conductores, se efectúan a través de la aplicación. Y si van escalando porque no se pueden resolver de manera automatizada, lo hacen a un servicio de soporte”, dijo. Y remarcó: "Es una solicitud que es algo anacrónica, si se quiere".

Además, afirmó que Uber siempre ha estado dispuesto a participar en audiencias públicas o sesiones informativas sobre regulaciones. “Cada vez que nos han invitado hemos estado ahí. Sin importar cuál sea la ciudad o cuántos años haya estado Uber disponible. El año pasado, ni bien fue lanzada la aplicación en Río Grande, en Tierra del Fuego, el Concejo Deliberante inmediatamente llamó a una audiencia pública y así estuvimos”, afirmó.

Del mismo modo, apuntó: “De haber un interés, siempre vamos a estar a disposición para brindar información”. “De parte de Rosario no ha habido un llamado, no ha habido una apertura para que Uber pueda contar de qué manera funciona y bajo qué condiciones. Pero eso de ninguna manera impide que hoy los rosarinos puedan acceder a la posibilidad de pedir viajes en Uber y que los taxistas en Rosario puedan conectarse a la aplicación y recibir viajes”, atendió.

“Las ciudades pueden decidir regular o no la actividad de lo que es movilidad compartida. En muchos casos lo han decidido. Mendoza lo ha hecho, Corrientes lo ha hecho, Posadas, Paraná, muy recientemente. Bariloche lo está haciendo con una desregulación del taxi que introduce a las apps. Es decir, desregula el taxi para introducir las apps en vez de regular a las apps. Todo esto es potestad y decisión de las ciudades. Y desde Uber siempre ha sido muy clara la opción de estar a disposición para aportar información y la experiencia de estar disponibles en muchísimas ciudades bajo distintas configuraciones, apuntando a resolver distintas problemáticas”, concluyó.