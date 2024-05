Taxis buscan aplicar la tarifa nocturna: "Si subimos más quedamos sin pasajeros"

Los taxistas de Rosario insisten con la aplicación de la tarifa nocturna de fines de semana y feriados durante todo el día. Aseguran que ese retoque les suma y no lleva a la pérdida de pasajeros.

Mario Cesca, referente de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario y sostuvo: “Proponemos que nos permitan usar la tarifa de fin de semana y feriados durante las 24 horas para compensar los altos costos que tenemos, fundamentalmente en materia de combustibles. No podemos circular porque los costos operativos son onerosos”.

“Si subimos la tarifa nos quedamos sin pasajeros. Lo que sube en tarifa es pérdida en viajes. Con más perdidas de las actuales desaparecemos. El sector está en crisis”, aseguró, y observó: “La gente está acostumbrada a esa tarifa (la nocturna). Cuando la cambiamos en enero decían algo, pero en los viajes promedio de 1600 pesos se iría a 1800. Son tramos de 15 cuadras. El viaje largo desapareció, pero por ahí se juntan dos personas y les sale más barato que el colectivo. La mayoría de los viajes son en el centro. De noche, salvo los fines de semana, la actividad desapareció”.

También Cesca se refirió a la utilización de aplicaciones ilegales en Rosario. “Hay un intento de terminar con los taxis. La uberización del sistema quiere que los choferes pierdan todos sus derechos, que no paguemos más impuestos. Nosotros pagamos yodo y los otros nada, cómo competimos entonces. Según ellos, ellos son la modernidad y nosotros lo viejo. Que lo digan y entregamos las licencias”, reclamó.

“Nosotros somos más baratos que las aplicaciones ilegales, pero en el inconsciente colectivo quedó otra cosa. Y en un día de alta demanda, ellos cobran el doble. El municipio no hace ni una campaña para marcar que son ilegales. No hay ni controles en las calles. Nos dicen que no quieren afrontar el costo político de ir contra gente que no tiene trabajo. Un chofer de taxi no llega a 200 mil pesos por mes. Les hacen una multa y renuncian. La situación del taxi es terminal”, lamentó.