"No olvidemos a Javier; Carmona no es protagonista", dijo la hermana de Bocalón

El juicio a Roberto José Carmona, acusado por el homicidio del taxista Javier Bocalón, continúa este miércoles en Córdoba. Durante la segunda jornada, generó conmoción e indignación al relatar con detalle y sin remordimientos cómo asesinó al trabajador del volante y, luego, planificó su fuga.

Carmona se dirigió directamente a los familiares de la víctima presentes en la sala, refiriéndose al taxista como "el hijo del señor" y la hermana de Bocalón reaccionó inmediatamente al grito de "¡Tenía nombre, Javier Bocalón se llama!".

"Casi me sacan de la sala por mi enojo. No hay que olvidarse de la víctima, hoy Carmona no es el protagonista. Las acciones que tienen son de una psicopatía total, así lo miro. Él está logrando la mirada puesta en él con todo lo que dice, desligándose de todo lo que es el Sistema Penitenciario de Chaco y deja en evidencia todo lo que pasa allá. Javier (Bocalón) fue asesinado tan fríamente y Carmona tiene los detalles de todo lo que pasó en su mente".

Además de detallar el asesinato y su posterior fuga, Carmona habló sobre su vida en las prisiones de Chaco y Corrientes. En sus propias palabras. No solo contó cómo planificaba fugarse sino también cómo vivía en semi-libertad dentro del penal.

Algunas de las frases de Carmona este miércoles en el juicio

• "A partir de la desidia judicial que dio en la provincia de Chaco respecto a mi libertad o salida transitoria y libertad condicional, podríamos decir que lisa y llanamente esto ya me hinchó las pelotas. Muchos años preso, 38 años preso, y no me daban el beneficio que correspondía, teniendo todas las garantías que requiere el servicio penitenciario".

• "Después de mucho pensarlo, llegué a perder el control de mi entorno, era demasiado lo que estaba viviendo. Es correcto cuando dijeron que intenté escaparme. Sí, no llegué al muro. Salté dos alambres, pero no llegué al muro, que era la garita por donde me iba a escapar".

• "Yo le compartí esos videos con mi esposa, porque creía necesario decírselo a alguien, la única persona que confía en el mundo. Las respuestas están en el teléfono de mi esposa, simplemente que no las publicaron".

• "Bueno, empecé a hacerme la idea, empecé a armar la supuesta fuga. Y elegí muy mal irme precisamente de la casa de mi esposa, cuando antes lo pude haber hecho, ya sea caminando, en auto, en mi bicicleta, a caballo, donde fuera, cuando estaba en la granja Yatay de la provincia de Corrientes".

• "Vivía en una casa solo y me tenía que presentar únicamente dos veces al día, a las 7 de la mañana y a las 19 de la mañana para afirmar mi presencia, un acto de presencia y me iba a hacer mis cosas. Así que bueno, no había muro, no había alambrado, corría, andaba en bicicleta hasta el río".

• "Perdí el norte. Tenía un objetivo que no puedo nombrar. No tenía claro dónde me iba a bañar, dónde iba a mear, dónde iba a comer, dónde iba a parar. Perdí el control totalmente como delincuente que he sido toda mi vida, soy un depredador. Lo mío no tenía freno, más que la forma en cómo terminó todo".

El testimonio sorprendió tanto por su claridad como por su falta total de remordimiento. Según los informantes presentes durante el juicio, Carmona sabe que es el centro de las miradas, maneja los tiempos y cada pausa que hace.

La única preocupación de Carmona por estas horas es proteger a su esposa, Ángela Elizabeth Etudie, quien tiene que afrontar otro juicio por haber apañado su fuga en diciembre de 2022.

Informe de Juan Federico.