Habló el padre del taxista asesinado por Carmona: "Es escalofriante escucharlo"

Raúl Bocalón, padre del taxista asesinado por Roberto Carmona en diciembre de 2022, compartió su dolor en una entrevista exclusiva con Cadena 3 mientras el múltiple homicida era juzgado en la Sala de Audiencias de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba.

Bocalón describió a Carmona como una figura escalofriante, negando incluso su humanidad. "Es escalofriante escuchar a esta persona, aunque él no es una persona. Ni siquiera es un animal. No merece otra cosa que una perpetua, ni siquiera la buena vida que tienen los presos en la cárcel", dijo.

El padre afligido criticó la falta de arrepentimiento de Carmona y su justificación del asesinato. "No tiene arrepentimiento de nada y en ningún momento pidió disculpas. Absolutamente nada, al contrario, lo justifica porque mi hijo no le dio el taxi. No hacía falta matarlo, lo hacés bajar del auto y listo. Pero no, lo mató”, expresó Bocalón.

Raúl también cuestionó la versión de Carmona de que había venido a Córdoba para visitar a su esposa, sugiriendo que su verdadera intención era cometer un delito.

A pesar de su dolor, el papá del taxista mantuvo la esperanza de que se haga justicia, aunque critica las irregularidades y la corrupción en el sistema. "Uno tiene esperanzas de que las cosas salgan bien, pero hay tantas irregularidades. No es para generalizar, pero hoy son ocho personas malas y dos buenas. La corrupción está en todos lados", afirmó.

Raúl también cuestionó la negligencia de los encargados de la custodia de Carmona, comparándola con la irresponsabilidad de un ladrón con un auto. "Si a vos te mandan a cuidar a un preso, no podés estar viendo un partido de fútbol. ¿Cómo explica eso la jueza? Es lo mismo que un ladrón con un auto, no es negligencia, es un choro que mató a una persona tras un robo", concluyó.

A pesar de su deseo de una sentencia perpetua para Carmona, Bocalón dijo que nada aliviará el dolor de la pérdida de su hijo. "Esto no tiene solución, el asesinato de mi hijo me va a marcar para toda la vida", confesó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.