Un policía ayudó a una joven con presión baja por dengue y la llevó al hospital

Una joven con dengue y necesitaba realizarse un análisis de sangre tuvo un incidente con un taxista que la dejó en la calle por no poder pagar en efectivo. La mujer fue asistida por el subinspector Matías Gómez, quien pagó el taxi y luego la llevó al laboratorio.

"Estaba con la presión baja y no me sentía para nada bien, tomé un taxi y cuando estábamos por cruzar la Av. Cruz Roja yo le pregunté si aceptaba como medio de pago la transferencia y me dijo que no. El taxista estaba muy enojado evidentemente, frenó y me dejó en la calle", contó la joven en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "El policía muy amablemente le dio la plata por mí, sacó de su billetera 1.200 pesos y yo le pude transferir. El taxista se pudo ir y después el oficial me llevó hasta el laboratorio en el móvil policial. Más allá de lo raro de la situación, destaco la generosidad, la amabilidad y la predisposición del policía".

El incidente fue presenciado por una patrulla policial y el subinspector Gómez intervino para resolver el conflicto: "La mujer estaba atravesando un mal momento, tenía un cuadro de dengue. Así que me ofrecí y le pagué el taxi, luego la llevé hasta el destino en el que ella necesitaba", dijo en diálogo con Cadena 3.

Gómez reflexionó sobre su acción. "La verdad que detrás de un informe policial hay una persona que también tiene familia y sinceramente a uno le gustaría que el policía, el prójimo, también actúe de la misma manera ¿no? En el caso de la mujer, podría haber sido un familiar mío también y me gustaría que también se me dieran una mano", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.