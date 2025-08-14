Taxistas, tras desvío de Uber: "Ese servicio es como hacer dedo en la ruta"

La madre de una joven de 22 años denunció un incidente alarmante ocurrido durante un viaje en Uber en Rosario. La joven había solicitado un viaje desde Mendoza y Oroño, pero el conductor desvió la ruta hacia la autopista Rosario-Córdoba, lo que generó una situación de pánico. "Ella tenía que ir desde mi casa, derecho por Mendoza, hasta Oroño. Era un viaje directo", relató la madre. Al darse cuenta del desvío, envió un mensaje a su hija, quien respondió: "subió circunvalación, estoy asustada, venime a buscar".

La madre, visiblemente angustiada, explicó que el conductor intentó quitarle el teléfono a su hija y no le proporcionó información sobre la ruta. "Él le quería sacar el teléfono, déjame que yo le conteste a tu mamá", narró. Finalmente, la madre pudo contactar a la policía, quienes intervinieron y encontraron un machete y sogas en el baúl del vehículo. "Él tenía un machete en el baúl y tenía sogas, tenía fajas", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En respuesta a este incidente, Horacio Yanotti, líder del sindicato de peones de taxis, expresó su preocupación al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3. "Esto ocurre porque, lamentablemente, al no haber un registro, un control de las personas que manejan este tipo de aplicaciones, están trabajando en forma clandestina", afirmó. Yanotti subrayó que los conductores de taxis deben cumplir con requisitos de habilitación y control que no se aplican a los servicios de Uber.

El Ministerio de Seguridad se interesó en el caso y se busca aclarar el accionar de la policía y la justicia. "Hubiese sido razonable que la policía demore y consulte al fiscal", concluyó la madre, enfatizando la gravedad de la situación. Este incidente ha abierto un debate sobre la legalidad y regulación de los servicios de transporte en Rosario, con los taxistas advirtiendo sobre la falta de control en el uso de aplicaciones como Uber. "Pedir este tipo de servicios que no están normalizados es como hacer dedo en la ruta", advirtió Yanotti.

Informe de Juan Cruz Albergoli.