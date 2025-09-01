Cruz Alta fue la localidad más afectada tras las intensas lluvias en Córdoba

El secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló, realizó un balance sobre las intensas lluvias que afectaron a Córdoba, subrayando que Cruz Alta registró los mayores impactos. "Cruz Alta fue uno de los más afectados", aseguró a Cadena 3, añadiendo que se registraron buenos milimetrajes en varios departamentos.

Las lluvias provocaron el ingreso de agua a la localidad a través de canales aledaños y el aumento del nivel del río Carcarañá. "En el día de ayer los técnicos llegaron bastante temprano antes de que se corten los accesos", relató, indicando que se logró ingresar maquinaria y bombas para el desalojo del agua.

Castelló informó que, tras el trabajo realizado, "prácticamente ya no ingresó más agua a la localidad". Ayer se evacuaron unas 30 personas y "entre hoy y el martes ya se recuperará la vida normal". Aunque no hubo viviendas afectadas, la localidad permaneció sin clases de manera preventiva.

El secretario también destacó el considerable acumulado de lluvia, con más de 330 milímetros en algunas áreas, mencionando que en Marcos Juárez no hay antecedentes de lluvias tan fuertes en agosto. "Entendemos que esas obras ejecutadas en los últimos años van a ayudar a la evacuación de ese excedente", agregó.

En cuanto a los embalses, Castelló manifestó que las precipitaciones en zonas serranas fueron importantes. "El dique La Quebrada, que estaba a unos centímetros abajo del vertedero, volvió de nuevo a nivel de vertedero", mencionó, resaltando que todos los diques recibieron algún incremento de agua.

Finalmente, Castelló consideró que estas lluvias son positivas para la situación, ya que "frente a una situación de tanta seca, una lluvia así trae un poco de alivio".

