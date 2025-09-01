Todo lo que dejó el paso de la tormenta de Santa Rosa en el centro del país

Por Federico Albarenque

La tormenta de Santa Rosa azotó con fuerza el centro de la Argentina, dejando a su paso una gran cantidad de agua, anegamientos, cortes de rutas y múltiples inconvenientes en varias provincias, especialmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

• Buenos Aires: inundaciones recurrentes y reclamos por infraestructura

En la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano bonaerense, las lluvias dejaron serias consecuencias. En Villa Celina, partido de La Matanza, los vecinos reportaron calles inundadas con agua que llegaba casi a la altura de las rodillas. La situación se repitió en lugares como San Francisco Solano, al sur del conurbano, y en otras áreas cercanas a la General Paz.

Los vecinos de Villa Celina expresaron su indignación, denunciando que las inundaciones no son solo consecuencia de la tormenta, sino de la falta de infraestructura y obras públicas. Un vecino señaló construcciones precarias de hasta cuatro pisos sobre antiguos canales de desagüe, lo que agrava la situación. Estas edificaciones, según los testimonios, habrían sido permitidas por las autoridades locales. Además, se reportó un fuerte olor en la zona, producto del agua estancada y la acumulación de residuos.

• Rosario: 150 milímetros de lluvia y múltiples afectaciones

La tormenta dejó un acumulado de 150 milímetros de agua en 40 horas, desde el sábado al mediodía hasta la madrugada del lunes. Se registraron 26 anegamientos, 13 árboles caídos y cortes de energía eléctrica en varias zonas.

A nivel provincial, ocho rutas permanecen afectadas por anegamientos y cortes, aunque el pronóstico indica que no habrá más lluvias en las próximas horas, lo que permitirá comenzar a normalizar la situación.

• Córdoba: récord histórico de precipitaciones

La provincia de Córdoba fue una de las más afectadas, con registros históricos de lluvia para un mes de agosto. En Cruz Alta, se acumularon 332 milímetros, mientras que en Luque cayeron 240 milímetros y en Camino Aldao, 213. Otras localidades como Marcos Juárez también sufrieron importantes precipitaciones, según datos oficiales de la provincia.

Edgar Castelló, director de Recursos Hídricos de Córdoba, explicó a Cadena 3 que la tormenta afectó una franja que abarca los departamentos de Río Primero, Río Segundo, Unión y Marcos Juárez. En Cruz Alta, las bombas de desagüe están trabajando para drenar el agua, y se repararon las defensas que habían colapsado por la fuerza del caudal.

Aunque algunas familias permanecen evacuadas, muchas regresaron a sus hogares al disminuir los niveles de agua. Castelló destacó que no hay registros de un agosto con precipitaciones tan intensas.

En cuanto a los embalses, las lluvias no impactaron significativamente en las zonas serranas, como Traslasierra, por lo que no se espera un aumento considerable en los niveles de los diques. Sin embargo, en la cuenca del dique La Quebrada, el agua alcanzó nuevamente el nivel de vertedero, lo que representa una buena noticia para paliar futuras sequías, aunque las cantidades extremas de lluvia generaron más complicaciones que beneficios inmediatos.

El pronóstico meteorológico indica que no habrá lluvias significativas en los próximos días, lo que permitirá avanzar en las tareas de limpieza y recuperación en las zonas afectadas. Pero las inundaciones dejaron en evidencia problemas estructurales crónicos, como la falta de infraestructura adecuada y la ocupación de áreas destinadas al drenaje, lo que generó reclamos generalizados entre los vecinos.

