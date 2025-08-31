Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado y rescataron a 40 pasajeros

FOTO: Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

La tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza en varias provincias y ya dejó incidentes en rutas. Durante la madrugada, un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado en una zanja totalmente anegada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.