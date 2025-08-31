En vivo

Defensa vs. Belgrano

Argentina

Talleres vs. Riestra

Argentina

Defensa vs. Belgrano

Rosario

Dep. Maipú vs. Dep. Madryn

Mendoza

Fernanda y Fernando

Pato Bon

Radio

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado y rescataron a 40 pasajeros

El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.

31/08/2025 | 11:57Redacción Cadena 3

FOTO: Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

La tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza en varias provincias y ya dejó incidentes en rutas. Durante la madrugada, un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado en una zanja totalmente anegada.

Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Ruta 5? Un micro de la empresa Plusmar se despistó y quedó varado en una zanja anegada por la tormenta de Santa Rosa.

¿Quién realizó el rescate? El rescate fue llevado a cabo por personal de emergencia, que utilizó una lancha para ayudar a los pasajeros.

¿Cuántas personas fueron rescatadas? Aproximadamente 40 pasajeros que viajaban en el micro fueron rescatados sin heridos ni víctimas fatales.

¿Cuál fue la causa del despiste? El chofer mencionó que una ráfaga de viento lo sacó de la ruta mientras conducía en condiciones climáticas difíciles.

¿Qué alertas están vigentes? Hay alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

Podcast

