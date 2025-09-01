Cruz Alta, la más afectada por las lluvias en Córdoba: cayeron 330mm en 24 horas

La localidad de Cruz Alta, en el sureste de la provincia de Córdoba, enfrenta las consecuencias de una histórica tormenta Santa Rosa que dejó un impacto sin precedentes, según relató el intendente Agustín González.

"Nunca nos pasó esto que pasó, 330 milímetros de lluvia en prácticamente en cinco o seis horas", afirmó González en diálogo con Cadena 3, destacando la magnitud del fenómeno climático que azotó la región.

El intendente explicó que las mediciones realizadas durante la madrugada mostraron un escenario desolador. "A las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7, ya estaba todo inundado", describió.

Según González, aunque se esperaba el temporal, nadie anticipó la intensidad de la tormenta. "Teníamos porcentaje de que iba a llover, obviamente, pero no de esa manera tremenda", señaló.

La ubicación geográfica de Cruz Alta, en el departamento Marcos Juárez y en el límite con Santa Fe, agrava la situación. "El río Carcarañá nos atraviesa, al estar Cruz Alta en un bajo, todos los afluentes, los canales construidos, todos los ríos menores terminan acá", explicó el intendente. Esto provocó que el agua de otras localidades, como Chañar Ladeado y Corral de Bustos, se sumen a los 330 milímetros caídos localmente, generando "un caudal de agua terrible".

González destacó que el agua estancada en la llanura de la zona "va bajando muy de a poco" a medida que ingresa al río Carcarañá. Sin embargo, resaltó la importancia de una obra hídrica previa, el sistema del canal San Antonio con lagunas de retardo, que funcionó por primera vez desde su construcción tras las inundaciones de 2015. "Gracias a esa obra hídrica, Cruz Alta quedó como amurallada del agua que viene de los campos", afirmó, aunque aclaró que el agua sigue presente y sale lentamente.

El impacto en el sector agropecuario es otra preocupación. "Los campos lo van a tener todo este sector", dijo González, refiriéndose a la pérdida de suelo fértil por la erosión causada por la inundación. Además, señaló que los caminos rurales quedaron severamente dañados, lo que complicará la reconstrucción y el traslado de la producción. "Ni hablar de los caminos rurales y la reconstrucción que tengamos que hacer para adelante", lamentó.

La emergencia también afectó a las familias de la localidad. "Tenemos 30 familias que estamos brindándoles contención en el hospital, en el hogar de ancianos, en los clubes, en centros jubilados, porque les entró mucha agua a su casa", informó el intendente. La rápida entrada y salida del agua dejó daños significativos en las viviendas, y la municipalidad ya trabaja en la reconstrucción junto a las áreas de acción social y las escuelas, que suspendieron las clases para priorizar la atención de la crisis.

González confirmó que se declaró la emergencia hídrica y sanitaria en la localidad, medida que fue respaldada por el gobernador Martín Llaryora, quien se comunicó con él para coordinar acciones.

Entrevista de Miguel Clariá.