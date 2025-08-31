La tormenta de Santa Rosa afectó el sudeste de Córdoba: hay numerosos evacuados

La tormenta de Santa Rosa afectó este fin de semana varias localidades del sudeste de la provincia de Córdoba y dejó el saldo de numerosos evacuados.

En la ciudad de Marcos Juárez, unas 30 familias debieron dejar sus hogares. En esa localidad, se contó con la colaboración del intendente de Corral de Bustos, quien prestó una bomba para sacar agua de las zonas más complicadas.

En Los Surgentes, se han evacuado a cinco familias.

En tanto, en Cruz Alta, 30 familias han sido evacuadas. Esta localidad está en observación ante el riesgo de rompimiento de las barreras de contención.

Video. La tormenta de Santa Rosa afectó el sudeste de Córdoba

Los trabajos de asistencia se han llevado a cabo de manera mancomunada entre las municipalidades de Marcos Juárez, con la intendente Sara Majorel; el intendente de Cruz Alta, Agustín González; Defensa Civil, Recursos Hídricos y Desarrollo Social de la Provincia junto a los Bomberos voluntarios de Marcos Juárez, Cruz Alta y Los Surgentes.

