Alerta hoy por tormentas y granizo: las provincias afectadas

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Rige para zonas de las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa.

Según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En tanto, rige un aviso por lluvias intensas para parte de la provincia de Buenos Aires.

FOTO: Alerta por tormentas y granizo.

