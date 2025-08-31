La tormenta de Santa Rosa sorprendió con nieve en varios lugares de San Luis

FOTO: Sorpresiva nevada en San Luis: la Tormenta de Santa Rosa llevó nieve a casi toda la provincia

La famosa "tormenta de Santa Rosa" tuvo su manifestación en la provincia de San Luis, sorprendiendo con la llegada de nieve en varios puntos del territorio.

Reportes oficiales, periodísticos y de vecinos confirmaron que la nevada cubrió diversas sierras y localidades, un fenómeno poco habitual para la fecha.

La nieve se hizo presente en zonas como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas . Incluso alcanzó la zona norte de la capital, en la tercera rotonda.

Alerta meteorológica y pronóstico para el fin de semana

La Red de Estaciones Meteorológicas había anticipado la posibilidad de lluvias y tormentas. Para este domingo, se emitió una alerta que estará vigente hasta las 18:00 horas, con pronósticos de precipitaciones de variada intensidad. Estas lluvias, que se inician en el sur y se extienden al resto de la provincia con el avance de un frente frío, podrían estar acompañadas de vientos intensos del este/sureste. Se espera que las lluvias persistan hasta la tarde.

Además, el cielo permanecerá mayormente nublado con lloviznas y la posible caída de aguanieve y nieve en los puntos más altos de las sierras. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 11°C, con un viento predominante del sur que podría alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en la región norte.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta de nivel amarillo para lluvias en el sur, centro y noroeste de la provincia.