FOTO: Continúa la búsqueda de las tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en La Matanza, continúa y sus familiares sostienen que los celulares siguen apagados.

Las tres jóvenes fueron vistas el viernes por la noche cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.

Las denunciantes afirmaron que sus hijas ejercían prostitución de manera frecuente en el barrio porteño de Flores, motivo por el cual los investigadores tratan de constatar si sus desapariciones están ligadas a la posible comisión del delito de trata de personas.

En este marco, los familiares sostienen que sus celulares continúan apagados y piden que siga la viralización de las imágenes de las chicas para dar con sus paraderos.

En estos momentos se analizan las cámaras de seguridad de la zona, se realizan rastrillajes y se trata de peritar los registros telefónicos.