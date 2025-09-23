En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Continúa la búsqueda de las tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre.

23/09/2025 | 13:44Redacción Cadena 3

FOTO: Continúa la búsqueda de las tres jóvenes que desaparecieron en La Matanza

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que están desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en La Matanza, continúa y sus familiares sostienen que los celulares siguen apagados.

Las tres jóvenes fueron vistas el viernes por la noche cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.

Las denunciantes afirmaron que sus hijas ejercían prostitución de manera frecuente en el barrio porteño de Flores, motivo por el cual los investigadores tratan de constatar si sus desapariciones están ligadas a la posible comisión del delito de trata de personas.

En este marco, los familiares sostienen que sus celulares continúan apagados y piden que siga la viralización de las imágenes de las chicas para dar con sus paraderos.

En estos momentos se analizan las cámaras de seguridad de la zona, se realizan rastrillajes y se trata de peritar los registros telefónicos.

Lectura rápida

¿Quiénes están desaparecidas?
Las jóvenes son Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

¿Cuándo fueron vistas por última vez?
Las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre.

¿Dónde desaparecieron?
Desaparecieron en La Matanza, en el Complejo 17 de Camino de Cintura.

¿Qué se investiga sobre su desaparición?
Se investiga si su desaparición está ligada a la posible comisión del delito de trata de personas.

¿Cuáles son las acciones que se están tomando?
Se analizan cámaras de seguridad, se realizan rastrillajes y se peritan registros telefónicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho