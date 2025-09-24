Atendió a uno de los detenidos por el triple asesinato: “Dejó sangre"

FOTO: Atendió a uno de los detenidos por el triple femicidio: “Manchó con sangre"

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, conmocionó al país. Este miércoles, un almacenero del barrio brindó un testimonio que podría ser clave para la investigación del triple asesinato. El comerciante aseguró haber atendido al novio de la dueña de la casa donde se encontraron los restos, quien presentaba un corte en la mano y dejó una mancha de sangre en el local.

“Tenía la mano con un poquito de sangre, como un corte. Hablaba con otro chico que le decía ‘ponete La Gotita, para que se te pegue’. Después no lo vimos más”, relató el almacenero en diálogo con TN. Según su testimonio, la mancha de sangre fue limpiada por su esposa para mantener la higiene del comercio.

Días después, el lunes, el comerciante se cruzó nuevamente con el sospechoso: “Lo noté normal, me saludó. Cuando me enteré de la noticia, dije ‘qué frialdad la de esta persona’”.

Las jóvenes, vistas por última vez el viernes en la rotonda de La Tablada subiendo a una camioneta blanca, fueron halladas tras un allanamiento en la vivienda de Florencio Varela, a 30 kilómetros del lugar de su desaparición. La investigación, liderada por la DDI de La Matanza, llegó al lugar gracias al rastreo del celular de una de las víctimas. En la casa, ocupada por la dueña y su pareja, se encontraron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina, según fuentes policiales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen fue “una venganza narco” perpetrada por una organización transnacional de narcotráfico. “El novio de la dueña de la casa tiene una responsabilidad muy importante, ya que los cuerpos estaban enterrados en su jardín”, aseguró Alonso, quien confirmó que hay más personas involucradas y que se busca tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

El almacenero expresó su consternación por el caso y preocupación por el hijo de 7 u 8 años de la dueña de la vivienda, quien quedó solo tras la detención de su madre y su pareja en un hotel alojamiento. “Pobres chicas, lo que les hicieron... Me da cosa la criatura”, lamentó.

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, confirmó la identidad de las víctimas: “Es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que son ellas”. Familiares de las jóvenes realizan un corte de ruta en La Tablada exigiendo justicia: “Que paguen todos”. La investigación continúa para esclarecer los detalles de este brutal crimen que enluta a la comunidad.