FOTO: Asesinaron a un policía e hirieron a otro frente al aeropuerto de San Fernando: un detenido

Un policía bonaerense fue asesinado y otro resultó herido luego de que un hombre le quitó el arma reglamentaria a uno de ellos y efectuó varios disparos frente al aeropuerto de San Fernando, al tiempo que el supuesto agresor fue detenido.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que ambos oficiales se acercaron al implicado para identificarlo, pero el implicado tomó el revólver de uno de los uniformados y abrió fuego.

El hecho ocurrió este mediodía en la intersección de las calles Balcarce y Ruta 202, donde el personal policial determinó el traslado del sargento Germán Farías, quien falleció en el hospital Petrona de Cordero, mientras que Maximiliano Lescano recibió entre cinco y siete balazos durante la confrontación con el presunto atacante.

El segundo agente estuvo internado en terapia intensiva y lo derivaron al sanatorio Fitz Roy mediante un cordón policial.

El sospechoso fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años, y quedó a disposición de la UFI Criminal de San Fernando por el delito de "homicidio".