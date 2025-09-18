Asesinaron a un policía e hirieron a otro frente al aeropuerto de San Fernando: un detenido
El agresor le quitó el arma reglamentaria a uno de los oficiales y efectuó varios disparos.
18/09/2025 | 17:16Redacción Cadena 3
FOTO: Asesinaron a un policía e hirieron a otro frente al aeropuerto de San Fernando: un detenido
Un policía bonaerense fue asesinado y otro resultó herido luego de que un hombre le quitó el arma reglamentaria a uno de ellos y efectuó varios disparos frente al aeropuerto de San Fernando, al tiempo que el supuesto agresor fue detenido.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que ambos oficiales se acercaron al implicado para identificarlo, pero el implicado tomó el revólver de uno de los uniformados y abrió fuego.
El hecho ocurrió este mediodía en la intersección de las calles Balcarce y Ruta 202, donde el personal policial determinó el traslado del sargento Germán Farías, quien falleció en el hospital Petrona de Cordero, mientras que Maximiliano Lescano recibió entre cinco y siete balazos durante la confrontación con el presunto atacante.
El segundo agente estuvo internado en terapia intensiva y lo derivaron al sanatorio Fitz Roy mediante un cordón policial.
El sospechoso fue identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años, y quedó a disposición de la UFI Criminal de San Fernando por el delito de "homicidio".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un policía fue asesinado y otro resultó herido tras un ataque en el aeropuerto de San Fernando.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los oficiales involucrados fueron el sargento Germán Farías y Maximiliano Lescano, además del agresor Gabriel Gustavo Cañete.
¿Cuándo sucedió? El ataque ocurrió durante el mediodía del jueves 18 de septiembre de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo? El hecho tuvo lugar en la intersección de Balcarce y Ruta 202, frente al aeropuerto de San Fernando.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? El agresor despojó a uno de los policías de su arma y disparó, hiriendo a dos oficiales.
[Fuente: Noticias Argentinas]